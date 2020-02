Groningse ziekenhuizen testen uit voorzorg op coronavirus

Ziekenhuizen in Groningen testen hun patiƫnten met griepverschijnselen uit voorzorg op het coronavirus. Het maakt geen verschil of ze wel of niet in een gebied met een besmettingshaard zijn geweest.

Het UMCG heeft tot nu toe 15 patiënten getest. Geen van allen bleek besmet.

'We doen dit omdat we er vanuit gaan dat we volgende week de eerste patiënt in onze regio hebben', zegt micobioloog en corona-expert Alex Friedrich. 'We doen er alles aan om besmette patiënten zo snel mogelijk op te sporen om het virus een halt toe te roepen'.

Het personeel van het UMCG wordt ook voorbereid. 'Gisteravond hebben we een vraag-antwoord-bijeenkomst gehouden met medewerkers', vertelt Friedrich. 'We informeren zo veel mogelijk over de te nemen voorzorgsmaatregelen.'

Martini Ziekenhuis

Ook in het Martini Ziekenhuis houden ze de vinger aan de pols. 'Iederéén testen is ondoenlijk en bovendien onnodig', zegt woordvoerder Dana Kragten. 'Maar mensen met griepachtige verschijnselen worden sowieso getest op allerlei virusvarianten. Daar is met ingang van vandaag het coronavirus (COVID-19) aan toegevoegd. Het testen gebeurt in ons eigen laboratorium.'

Ook het Martini Ziekenhuis heeft tot nu toe nog geen patiënten aangetroffen die besmet zijn met het coronavirus.