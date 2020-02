Groningse ziekenhuizen testen uit voorzorg op coronavirus (update)

Ziekenhuizen in Groningen testen hun patiƫnten met griepverschijnselen uit voorzorg op het coronavirus. Het maakt geen verschil of ze wel of niet in een gebied met een besmettingshaard zijn geweest.

Het UMCG heeft tot nu toe 15 patiënten getest. Geen van allen bleek besmet.

Tot nu toe ontsnapt

'We doen dit omdat we er vanuit gaan dat we volgende week de eerste patiënt in onze regio hebben', zegt microbioloog en corona-expert Alex Friedrich. Met toestemming van het RIVM kunnen regio's nu ook zelf op het virus testen.

'We zijn gistermiddag begonnen met testen en toevallig werd in de avond een patiënt ontdekt in Tilburg.'

Friedrich houdt er rekening mee dat er mogelijk mensen terugkeren uit landen waarvan niet bekend is dat het virus daar heerst.

'We zijn tot nu toe aan het virus ontsnapt. We doen er alles aan om besmette patiënten zo snel mogelijk op te sporen om het virus een halt toe te roepen.'



Wat moet je zelf doen?

En wat moet je doen als je verschijnselen krijgen die lijken op die van het coronavirus? Naar het ziekenhuis? 'Nee, niet doen, niet doen', waarschuwt Friedrich met klem. 'Niet direct naar het ziekenhuis. Dat moet u trouwens ook niet doen bij andere visrussen. U belt de huisarts, u geeft aan welke klachten u hebt. Vraagt wat er moet gebeuren. Ga niet rechtstreeks naar het ziekenhuis.' Op de website van het RIVM vind je alle informatie over het coronavirus.

Personeel op de hoogte

Het personeel van het UMCG wordt ook voorbereid. 'Gisteravond hebben we een vraag-antwoord-bijeenkomst gehouden met medewerkers', vertelt Friedrich. 'We informeren zo veel mogelijk over de te nemen voorzorgsmaatregelen.'

'Iedereen is hoog alert. Sinds weken zijn de professionals bezig; van de GGD, huisartsen, ambulancezorg en ziekenhuizen. Er is sprake van een constructieve samenwerking. Nu is het echt een kwestie van doen.'

Volgens de microbioloog is de werkwijze als volgt: 'zoeken, herkennen en zorgen dat het niet verder wordt overgedragen. En vervolgens de patiënt optimaal behandelen. We moeten kijken wat er de komende weken gaat gebeuren. Indien nodig kunnen we opschalen.'

Martini Ziekenhuis

Ook in het Martini Ziekenhuis houden ze de vinger aan de pols. 'Iederéén testen is ondoenlijk en bovendien onnodig', zegt woordvoerder Dana Kragten. 'Maar mensen met griepachtige verschijnselen worden sowieso getest op allerlei virusvarianten. Daar is met ingang van vandaag het coronavirus (COVID-19) aan toegevoegd. Het testen gebeurt in ons eigen laboratorium.'

Refaja

Ook het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal controleert patiënten met griepklachten op het Covid-19 virus. Dat gebeurt sinds vrijdagochtend. Het ziekenhuis heeft geen eigen laboratorium, maar stuurt alle bloedtests naar het medisch laboratorium van Certe.

OZG

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda voert nog geen tests uit zoals in Stadskanaal en in Groningen. Specialisten van het ziekenhuis bespreken op dit moment of het ziekenhuis die test wel gaat doen.

In geen van de Groningse ziekenhuizen zijn patiënten aangetroffen die besmet zijn met het coronavirus.

