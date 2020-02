OM eist jeugddetentie voor serie containerbranden in Oude Pekela

De man bekende dat hij in oktober zes branden heeft gesticht in zijn woonplaats. Hij zat 39 dagen in voorarrest en dat is volgens de officier voldoende. De aanklaagster vindt dat de nog kinderlijke man moet worden behandeld en begeleid.

Fotograaf

De serie containerbranden begon op 4 oktober. Toen brandden twee ondergrondse containers bij het winkelcentrum uit. Daarna stonden containers aan de Titanstraat, in de brandgang van de Johan van Oldebarneveldstraat en Willem de Zwijgerlaan in brand.

Het viel een fotograaf op dat de verdachte steeds bij de branden stond te kijken. Hij gaf dit door aan de politie.

Dezelfde melder

De verdachte belde zelf telkens het alarmnummer. Ook dat viel op. Via de meldkamer van de hulpdiensten kwam de politie bij de 18-jarige Pekelder uit.

De man werd 22 oktober aangehouden en bekende vrijwel meteen. Hij deed dit in een opwelling, zei hij tegen de rechters. Hij zat in die periode niet goed in zijn vel. Hij was zichzelf niet en werd gestuurd door een stem in zijn hoofd.

Spanning en sensatie

Hij gooide telkens brandend papier in de containers. Hij vond het spannend om 112 te bellen en kreeg een kick van het spektakel dat daarop volgde.

Enkele containers stonden dicht op een schutting of bij geparkeerde auto's. De vlammen sloegen over en dit had veel erger kunnen aflopen, meende de officier van justitie.

Verwoest

De branden zorgden voor veel onrust en angstgevoelens in het dorp, zei de officier. Zij eiste voor de man een behandeling, een alcoholverbod en dat hij onder begeleiding komt te wonen.

De schade liep op tot bijna 12.500 euro doordat de gemeente de verwoeste ondergrondse containers moest vervangen. Dat bedrag wordt op de man verhaald.

De rechter doet over twee weken uitspraak.

