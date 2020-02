Groninger cultband Stad terug op het podium

Stad in de repetitieruimte in Nieuwe Pekela (links Fiebo Scholtens, rechts Robert de Keijser (Foto: René Walhout/RTV Noord)

Kort daarna viel de band uit elkaar. Nu, twintig jaar later, zijn ze terug.

Eigentijdse popmuziek met Groningstalige teksten. Tegenwoordig niet ongewoon dankzij acts als Swinder en Marlene Bakker, maar in de zomer van 1999 was het nog onontgonnen terrein. 'In die tijd was Groningstalige muziek vooral - ik wil niet oneerbiedig zijn - hoempapa, feestmuziek en levensliederen', herinnert gitarist Fiebo Scholtens zich het begin van Stad.

'We zaten zelf toen in de Engelstalige rock- en popmuziek en dachten: als we dat nu eens in het Gronings doen. Dat viel in goede aarde, dat hadden we nooit gedacht. Het succes overviel ons.'

Eerste Groningstalige act op Eurosonic

Succes was er zeker. Stad was vaak te zien en horen op RTV Noord. In 2001 waren ze de eerste Groningstalige act op Eurosonic. Ze maakten een album en toen werd het stil. 'Dat had te maken met de liefde en het werk', legt zanger Robert de Keijser uit.

Op bezoek bij de herenigde band



'Mijn vrouw woonde in Utrecht en ik ben daar ook heen gegaan. Eigenlijk met het idee dat we wel verder gingen met de band. Ik dacht dat dat wel zou kunnen, maar dat kon dus niet.'

'Het wordt een keer tijd, niet?'



Inmiddels woont De Keijser al weer jaren in Oost-Groningen. Het idee om Stad nieuw leven in te blazen ontstond tijdens de reünie van Lotus, een metalband uit Winschoten waar De Keijser en Scholtens ook deel van uitmaakten. 'De energie van die reünie was goed en ik wilde eigenlijk wel verder met Lotus', vertelt De Keijser.

'Maar Fiebo zei: waarom gaan we niet verder met Stad? De andere muzikanten maken nog altijd muziek, iedereen is gemotiveerd. Eigenlijk wachten we al twintig jaar op jou. Het wordt een keer tijd, niet? Zo is het gegaan.

Hoe ging het ook alweer?

Het eerste optreden van Stad staat gepland op het Bevrijdingsfestival in Winschoten. Inmiddels wordt er al druk gerepeteerd om het oude repertoire weer in de vingers te krijgen. 'We hebben het twintig jaar niet gespeeld dus soms moet je wel even denken van hoe ging dat ook al weer? Maar dat komt wel', zegt Scholtens.

Uiteindelijk hoopt hij dat er ook nieuw materiaal van Stad komt. 'Ik zou het mooi vinden als we nog eens een keer wat nieuws maken. Het is twintig jaar geleden, als we nu weer wat nieuws maken en over twintig jaar nog een keer dan is het mooi, ja.'

Bezetting

Behalve zanger Robert de Keijser en gitarist Fiebo Scholtens bestaat Stad uit Nico Langeland (gitaar), Bert Foef Meis (gitaar), Eddy Scholtens (toetsen), Stephan de Keijser (toetsen en zang), Vincent van Vondel (bas en zang) en René Asschert (drums).