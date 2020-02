Maak van een doorlopend krediet geen doodlopend krediet

Door Monica Helbig

Te vaak heb ik een doorlopend krediet een doodlopend krediet zien worden. Een lening waar iemand niet meer vanaf komt. Heb jij ook zo'n doodlopend krediet?

Vroeger was het heel normaal om eerst te sparen en dan iets te kopen. Tegenwoordig is lenen 'in'. Het wordt je ook wel gemakkelijk gemaakt. Je kunt op veel plekken een lening afsluiten en studenten worden bijna verplicht te lenen voor hun studie.

Leningen heb je in allerlei soorten en maten; een hypotheek, een studielening, een persoonlijke lening, een doorlopend krediet, een creditcard met afbetalingsregeling, rood staan, kopen op afbetaling enz.

Goede en slechte schulden

In mijn training doe ik altijd het spelletje goede schulden, slechte schulden. Want er zit verschil in de soorten leningen. Achter een hypotheek zit een huis, die als het goed is minstens hetzelfde waard is als de lening. De rente ervoor is veelal laag.

Een studieschuld heeft, als het goed is, ervoor gezorgd dat je nu een goede baan hebt. Ook hier is het rentepercentage laag, hij ligt zelfs al een paar jaar rond 0 procent.

Verantwoord lenen

Ik zeg heel voorzichtig 'als het goed is', want ook deze leningen kunnen je in problemen brengen. Ook hier is verantwoord lenen dus van belang. Een studieschuld is bijna niet meer te vermijden, maar je kunt wel de hoogte beperken.

Een huis kopen kan een goede optie zijn, maar ook hier geldt dat je niet een hoge hypotheek hoeft te nemen. Ook al zegt de hypotheekverstrekker dat je dat bedrag zou mogen lenen. En de woningmarkt moet niet instorten natuurlijk.

Sluit geen autolening voor tien jaar af wanneer de auto nog maar vijf jaar mee gaat Monica ten Hoove

Een persoonlijke lening voor de aanschaf van een auto om naar je werk te kunnen reizen, kan op zich ook prima. Zorg er wel voor dat de auto goed verzekerd is en dat je niet het volledige aankoopbedrag leent, want een auto wordt snel minder waard.

Los de lening af op basis van de levensduur van de auto. Dus geen lening van 10 jaar wanneer je verwacht dat de auto nog maar 5 jaar mee gaat. Tot zover de 'goede' leningen.

Doodlopend

De laatste vier leningen (doorlopend krediet, creditcard met afbetalingsregeling, rood staan en kopen op afbetaling) plaats ik onder het kopje slechte leningen.

Waarom? Omdat er geen limiet is. Je kunt hetgeen je hebt afgelost ook weer gelijk opnemen, dat maakt het een doodlopende lening. Veel mensen komen er nauwelijks meer vanaf.

Maar vooral om de rente. Bij het doorlopend krediet valt die met een procent of 6 soms nog wel mee, maar veel andere slechte leningen rekenen met rentepercentages van vaak wel 14 procent. Rood staan betaal je ook vaak met 12 tot 13 procent rente. Veertien procent rente is overigens het maximale wat gerekend mag worden volgens de wet.

Omhoog zitten

Het rentepercentage bepaalt hoeveel de lening je uiteindelijk kost. Een voorbeeld; wanneer je € 5.000,- leent en dat met € 70,- per maand aflost ben je met 2 procent rente 110 maanden bezig en betaal je ongeveer € 500,- aan rente. Wanneer je 14 procent rente betaalt ben je 155 maanden bezig en betaal je maar liefst bijna € 5500,- aan rente! Voor die wasmachine van € 500,- betaal je uiteindelijk dus meer dan € 1000,-.

Waarom doen mensen dat? Vaak is het omdat ze niet door hebben hoe duur het is. De wasmachine van € 500,- kost immers 'maar' € 23,- per maand. Wanneer je krap zit en geen € 500,- hebt is € 23,- per maand een hele acceptabele optie.

Vaak ook realiseren mensen zich wel dat het duur is, maar zitten ze zo omhoog dat ze denken dat ze geen andere keuze hebben. Dat klinkt misschien gek, maar er is onderzoek gedaan naar mensen met financiële problemen.

Kort gezegd, het IQ daalt en door de stress nemen ze gewoon minder slimme beslissingen. Lees het boek Schaarste van psycholoog Eldar Shafir maar eens. Dat geeft je meer begrip voor mensen in die situatie.

Oversluiten

Slim is om dure leningen over te sluiten naar één goedkopere lening. Wanneer je één of meer leningen tegen 14 procent rente hebt, dan kun je deze oversluiten naar één lening met 7 procent rente. Het verlaagt je lasten en je kunt sneller aflossen.

Mijn leentips

- Sluit 'dure' leningen over naar één goedkopere lening

- Laat je doorlopend krediet blokkeren voor nieuwe opnames. Doe dat ook voor rood staan, kopen op afbetaling en je creditcard op afbetaling

- Los je leningen zo snel mogelijk af

- Ga sparen. Het is nog steeds de beste optie en lenen is dan niet nodig

- Wil je lenen? Kijk eerst of je 3 maanden lang het bedrag aan aflossing en rente opzij kunt zetten. Dan weet je of je de lening kunt betalen

- Neem geen doorlopend krediet, sluit liever een persoonlijke lening af.

Monica Helbig is financieel coach. Ze helpt ondernemers, werknemers en particulieren financiële rust te vinden. Ze is auteur van het boek 'Experttips voor Financieel Succesvol Ondernemen' en eigenaar van Cijfers & Centen.