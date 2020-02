Polyganics groeit door afbreekbare polymeren uit z'n jasje

Met medische producten die volledig oplossen in het menselijk lichaam is Polyganics BV in Groningen zakelijk succesvol. Om de groei verder te faciliteren wordt op de Zernike Campus een nieuw pand gebouwd.

In het nieuwe gebouw zullen het hoofdkantoor, ultramoderne onderzoekslaboratoria en uitgebreide productie- en verpakkingsfaciliteiten worden gehuisvest. Een investering van ruim 22 miljoen euro.

Het wordt de basis om binnen een paar jaar in aantal vaste FTE's te verdubbelen. Momenteel werken ruim 65 mensen bij Polyganics. Goed voor een jaarlijkse omzet van zo'n 11 miljoen euro.

Groningen het beste

Met de voorziene groei is het huidige pand aan de Rozenburglaan op termijn niet meer mogelijk om bedrijfsprocessen optimaal te runnen. Rudy Mareel is sinds 2013 CEO en komt vanuit het Belgische Gent een paar dagen per week naar Groningen.

'We hebben in heel Nederland en ook België gekeken, maar Groningen lijkt ons het beste om te blijven. We werken met hoogwaardige kennis en denken dat veel personeel niet mee zou verhuizen.'

Investeringssubsidie

Een tweede reden is dat Polyganics veel steun van de overheden en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft ondervonden om door te groeien. Zo kreeg het bedrijf via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een investeringssubsidie van 3,8 miljoen euro. En als derde reden geeft Mareel aan is dat de RUG op het gebied van polymeertechnologie tot de beteren van Nederland hoort.

Rudy Mareel (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)

Genoemde technologie is de basis van Polyganics. In 1999 werd besloten om octrooien van polymeren die ontwikkeld waren bij de RUG in een bedrijf verder vorm te geven. Polymeren zijn moleculen waar iets van gemaakt kan worden. In dit geval voor inwendig gebruik en herstel van het menselijk lichaam.

Polymeren lossen op

'Deze polymeren hebben twee belangrijke eigenschappen. Het lost na het inbrengen helemaal op in het lichaam en het lijf accepteert het niet-lichaamseigen materiaal. Mensen krijgen geen complicaties en worden er niet ziek van', legt Mareel uit.

Met deze eigenschappen verkende Polyganics de medische markt. Wereldwijd werd met chirurgen gesproken en daaruit bleek dat keel, neus en oorchirurgie in eerste instantie in aanmerking kwam. Na veel research en het doorlopen van klinische studies kwam de Nasopore, een soort tampon/neusschuim in verschillende vormen, op de markt.



Stukje schuim

Een stukje schuim dat in het keel, neus en oor (KNO) gebied helpt om bloeden te stoppen en tevens verklevingen voorkomen. Binnen een aantal weken is het materiaal opgelost in het lichaam. Sinds 2006 zijn hier inmiddels 5,5 miljoen stuks van verkocht. Van de ENT (oor, neus en keel) chirurgie markt heeft Polyganics nu 35 procent in handen.

Verkocht

In 2014 werd het Nasopore product verkocht aan Stryker, een bedrijf met wereldwijde verkoopkanalen. Mareel over de reden. 'Wij zijn sterk in het werken met polymeren en het verder ontwikkelen ervan. Niet in marketing. Door de verkoop via Stryker te laten doen kwamen we in een optimale situatie terecht. We konden ons primaire proces versterken en via hen konden we mondiaal meer verkopen.'

De deal met Stryker leverde financiële middelen op. 'De vraag die toen voor lag was of het geld verdelen onder de aandeelhouders of een deel in het bedrijf laten zitten om producten te ontwikkelen.'



Geen lekkage van hersenvocht

Er werd voor het laatste gekozen. Sinds januari is na vijf jaar ontwikkelen en zeer uitgebreid testen een pleister op de Europese markt om lekkage van hersenvocht na een neurochirurgische operatie te stoppen. Lekkage geeft grote kans op complicaties.

De pleister moet twee minuten tegen de wond gehouden worden en dan is het waterdicht.

'In de testen die nodig waren hebben we het product bij 40 patiënten van ziekenhuizen in Utrecht, Tilburg en Zurich gebruikt. Tot op heden is er geen lekkage vastgesteld. Een fantastische resultaat.'

Voor de Amerikaanse markt gelden uitgebreidere regels. Daarom wordt er nu een tweede klinische studie opgestart om met de pleister ook aan die regels te voldoen en daarmee toe te kunnen treden tot de Amerikaanse markt. Deze studie gaat later dit jaar van start.



Volgende pleister

Het lijkt ook kansrijk om een pleister te ontwikkelen voor de lever en de alvleesklier. 'De meeste polymeren kunnen niet tegen het agressieve vocht uit deze organen. 'Met de Universiteitskliniek van Hamburg-Eppendorf hebben we iets ontwikkelt voor de lever en pancreaschirurgie. We zijn klaar met testen en staan aan de vooravond van een klinische studie.' De verwachting is om dit product bij bewezen veiligheid en effectiviteit over twee of drie jaar op de markt te brengen.

Zenuwen repareren

Een totaal andere toepassing is het repareren van beschadigde zenuwen. Afbreekbare buisjes kunnen zorgen voor het geleiden van de beschadigingen om de uiteinden van de zenuwen weer naar elkaar toe te laten groeien en zo te zorgen voor herstel.

Het kan gebeuren dat 'Als een zenuw er door een trauma niet meer is kan het net als een kapotte veter gaan rafelen. Dit doet veel pijn. We hebben een soort vingerhoedje ontwikkeld om daardoor de pijn weg te nemen', zegt Mareel, die nog altijd met veel plezier naar Groningen komt.

Speedboot

'Ik heb in de leiding van diverse multinationals gezeten. Dat zijn net mammoettankers. Koerswijzigingen gaan langzaam. Hier is het een kleine speedboot. Dat geeft energie en drive.'

Reden van succes

Wat is in de ogen van de lachgrage Belg de reden van het succes. 'We hebben een goed technologisch platform voor polymeren. Er zijn op het juiste moment zakelijke keuzes gemaakt en we hebben personele talenten weten te behouden.'

Nieuw pand

De vraag naar de afbreekbare producten neemt dusdanig toe dat een verhuizing noodzakelijk is. Op dinsdag 3 maart wordt op het Zernike Campus de eerste paal geslagen van een nieuw pand. Na de nieuwbouw krijgt Polyganics de beschikking over ongeveer 6000 vierkante meter tegenover 2500 nu.

De verwachting is dat het technisch hoogwaardige bedrijf verder door gaat groeien. 'Er zijn weinig concurrenten die sterk zijn in het werken met polymeren. Er komen diverse toepassingen op de markt, maar door onze voorsprong kunnen we de concurrentie aan. En je moet altijd je huiswerk doen voordat je aan iets begint.'



Volgend jaar

Polyganics verwacht in 2021 alle activiteiten op de nieuwe locatie op de Zernike Campus onder te brengen.