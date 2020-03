Vragen en antwoorden over het coronavirus

Actuele informatie en vragen over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM.

Corona, COVID-19 of SARS-CoV-2?

Er komen veel benamingen voorbij als het gaat over het virus. De benaming van de ziekte is officieel COVID-19 en wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 is een vorm van coronavirus. Coronavirus is de verzameling van verschillende virussen. Het SARS-virus van 2003 was ook een coronavirus. Voor het gemak wordt zowel het huidige virus als de ziekte corona genoemd.

Hoe wordt bepaald of iemand corona heeft?

Iemand heeft klachten vergelijkbaar met griep en belt daarover de huisarts. Denk aan koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Vervolgens gaat de dokter na waar de patiënt onlangs is geweest. Is de patiënt in één van de 'coronahaarden' geweest zoals: China (inclusief Hong Kong en Macau), Taiwan, Singapore, Zuid-Korea, Iran of verschillende provincies in Italië, dan wordt er de standaard grieptest gedaan bij de patiënt.

Uit die test komt dan naar voren of een patiënt het influenza-virus, dus griep, heeft. Coronatests worden alleen gedaan in het labs van het UMCG en die van Certe in Groningen. Certe doet de tests voor alle ziekenhuizen behalve het UMCG.

Kan ik preventief getest worden?

Als je geen griepklachten hebt en je bent niet in één van de coronahaarden geweest, word je niet preventief getest op het coronavirus.

Ik voel me grieperig, moet ik naar de dokter?

Voel je je grieperig en heb je luchtwegklachten, dan is het mogelijk dat je het coronavirus hebt. De GGD adviseert om dan niet naar de huisarts te gaan, maar de huisarts te bellen. Mocht je namelijk daadwerkelijk het coronavirus hebben, dan is de kans groot dat je de hele wachtkamer besmet. De huisarts vertelt je vervolgens welke stappen je moet ondernemen.

Hoe wordt het overgedragen?

Het coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Het virus komt door kleine druppeltjes in de lucht. Hoest of nies je in je hand, dan kan het zijn dat je het op die manier overdraagt aan anderen. Als je bijvoorbeeld iemand een hand geeft en diegene wrijft in zijn of haar ogen.

Het dragen van een mondkapje wordt ook niet geadviseerd. De kans is groot dat onjuist gebruik van een mondkapje ervoor zorgt dat het virus wordt overgedragen.

Moet ik bang zijn voor het coronavirus?

Tegen corona is nog geen vaccin zoals de griepprik. Ook is er een probleem dat momenteel niemand nog corona heeft gehad. Daardoor kunnen hele groepen tegelijk het virus oplopen. Daardoor kan het zijn dat hele gemeenten platliggen, omdat iedereen te ziek is om te werken. Ook huisartsen en verplegers. Daarom wordt er zoveel mogelijk geprobeerd het virus in te dammen.

Daarnaast spreken virologen nog wel de vrees uit dat ze niet weten wat corona op de lange termijn doet.

Vragen?

Actuele informatie en vragen & antwoorden over het coronavirus zijn ook te vinden op de website van het RIVM.

De overheid heeft bovendien een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800-1351. Dat is echter alleen van 8.00 tot 20.00 uur geopend.

