Straks live: linksback Thomas Poll debuteert; Hrustic vervangt afwezige Asoro

Het verschil tussen beide ploegen is zes punten en drie plekken op de ranglijst in het voordeel van de Tilburgers. Ondanks de onnodige nederlaag tegen VVV-Venlo is FC Groningen na de winterstop aan een prima reeks bezig. Uit zes wedstrijden werden tien punten gepakt. De ploeg van coach Danny Buijs blijft na Ajax en AZ tevens de minst gepasseerde verdediging in de hoogste afdeling van het Nederlands betaald voetbal.

Transfer Memisevic

Vandaag kwam de transfer van Samir Memisevic definitief rond. De Bosniër vertrekt per direcht naar China. Omdat zijn overgang al in de lucht hing is de centrale verdediger vandaag niet meegereisd naar Tilburg. De Groningers speelden één van hun beste duels dit seizoen thuis tegen Willem II. De gasten kregen in het HCM-stadion geen kans en werden met een 2-0 nederlaag naar huis gestuurd.

Willem II kent mindere periode

De ploeg van coach Adrie Koster is aan een uitstekend seizoen bezig en staat stevig in de subtop met 41 punten. De laatste weken echter zit de klad er wel een beetje in. Uit de laatste drie duels werd slechts één punt gepakt.

Coronavirus

Ondanks de eerste constatering van het coronavirus in Nederland in Tilburg gaat de wedstrijd gewoon door. Pakt FC Groningen de drie punten in Brabant en daarmee 'de dubbel' tegen de Brabanders of herpakt Willem II zich en zorgt voor een thuiszege? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-2-3-1):

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Poll; Matusiwa, El Messaoudi; Hrustic, Lundqvist, Van Kaam; Redan.

Willem II (4-3-3):

Wellenreuther; Dankerlui, Holmén, Peters, Nelom; Llonch, Saglam, Saddiki; Nunnely, Pavlidis, Köhlert.

Scheidsrechter: Richard Martens

#wilgro