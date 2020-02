Scholenorganisatie Groningen informeert ouders over coronavirus

Theo Douma, voorzitter van het College van Bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen, heeft de ouders van al z'n leerlingen per brief geïnformeerd en geadviseerd over het coronavirus.

'Wereldwijd worden er maatregelen genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Wat moeten ouders weten? In deze brief informeren we u over de aanpak op alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen', schrijft Douma.

Aanbevelingen

In de brief worden vooral de waarschuwingen en aanbevelingen van het RIVM nogmaals onder de aandacht gebracht: was de handen regelmatig, hoes en nies in de binnenkant van de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

[Quote:Theo Douma, bestuursvoorzitter OOG, in brief aan ouders:Op al onze scholen zijn we alert op de hygiëne en zorgen we voor extra sanitaire middelen

'Op al onze scholen zijn we alert op de hygiëne en zorgen we voor extra sanitaire middelen', staat er in de brief.

Bezorgd

'We begrijpen dat de internationale berichten ouders bezorgd kunnen maken. De gezondheid van onze leerlingen nemen we zeer serieus. Daarom werken we nauw samen met de GGD Groningen en volgen we het RIVM in onze aanpak.'

Douma laat de ouders voorts weten dat de Groningse scholen geen schoolreizen ondernemen naar de landen waar een wijde verspreiding van het virus geldt.

Coronasituatie

Hij drukt de ouders bovendien op het hart dat ze, indien ze met hun kinderen op reis gaan, zich vooraf op de hoogte stellen van de 'coronasituatie' in het land van bestemming, dat ze vervolgens het nieuws volgen en de instructies van lokale overheden opvolgen.

Douma sluit de brief af met de mededeling dat de 'situatie onze aandacht heeft. Bij belangrijke ontwikkelingen ontvangt u nogmaals bericht.'

Lees ook:

- Vindicat met 900 leden op wintersport naar Italië, ondanks coronavirus

- Groningse ziekenhuizen testen uit voorzorg op coronavirus