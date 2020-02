FC Groningen ziet effectief Willem II met de punten aan de haal gaan

De treffer van de aanvallende middenvelder van FC Groningen zorgde voor 3-1. De gasten probeerden er nog een slotoffensief uit te persen en verder dichterbij te komen, maar de ploeg werd combinerend niet meer gevaarlijk op het door de veelvuldige regen geteisterde veld.

Achtste, nu PSV-thuis

Na de zeperd thuis tegen VVV-Venlo (0-1) vorige week de tweede nederlaag op rij voor de groen-witten. De ploeg van coach Danny Buijs blijft ondanks deze nederlaag op de achtste plaats staan in de Eredivisie met 35 punten uit 25 wedstrijden. Volgende week zondag wacht de thuiswedstrijd tegen PSV, de aftrap is om 16.45 uur.

Goed begin

Het begin van de groen-witten in Brabant was prima. De bal ging goed van voet tot voet, maar er werden te weinig kansen afgedwongen. De schotkansen die er lagen werden om zeep geholpen. Langzaam maar zeker kwam Willem II beter in het spel en werd bij de openingsgoal in het zadel geholpen door de gasten.

Fout in de verdediging

Padt speelde Van Hintum in het eigen strafschopgebied aan. De centrale verdediger werd goed onder druk gezet. Dankerlui veroverde de bal, gaf een goede steekpass en Nunnely rondde beheerst af.

Goal Pavlidis

De tweede treffer viel vijf minuten voor de rust. Basisdebutant aan de kant van Willem II Sadlam speelde Pavlidis goed vrij. De Griek haalde gedecideerd uit en zorgde met zijn elfde seizoenstreffer voor een verdubbeling van de score: 2-0. Padt was kansloos op de knappe uithaal van de spits

Geen kansen

In de tweede helft probeerde FC Groningen aan te dringen richting het duel van Wellenreuther, de ploeg slaagde er echter niet in om kansen te creëren. De verdediging van Willem II bleef moeiteloos overeind. Spits Daishawn Redan was opnieuw volledig onzichtbaar.

Derde tegentreffer

Buijs probeerde halverwege de tweede helft het tij nog te keren door Mo El Hankouri en Romano Postema te brengen voor Bart van Hintum en Redan. Nog geen minuut later scoorde Willem II de 3-0.

Onnodig balverlies

El Hankouri begon aan een actie aan de zijlijn en leverde de bal vervolgens veel te makkelijk in. De Tilburgers kwamen er razendsnel uit. Pavlidis ontweek buitenspel, gaf perfect voor waarna Köhlert het vonnis over de Groningers velde. De goal van El Messaoudi was uiteindelijk voor de statistieken.

