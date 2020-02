Beroepsverbod voor sjoemelende dierenarts uit Scheemda

In 2012 kreeg hij van het Veterinaire Tuchtcollege een boete van 3.500 euro voor het onverantwoord preventief voorschrijven van antibiotica. In 2005 gaf de tuchtrechter hem een boete van 2.250 euro voor betrokkenheid bij het toedienen van een middel aan pluimvee vlak voor de slacht.

De betreffende pluimveehouder wist daardoor wachttermijnen te omzeilen.

Beroepsverbod

Vrijdag kreeg B. een onvoorwaardelijk beroepsverbod van een jaar en een boete van 8.500 euro. De man verkocht jarenlang aan pluimveebedrijven in Groningen verdunde vaccins tegen pseudovogelpest. Daar zou hij 170.000 euro mee hebben verdiend.

Inenting van kuikens tegen de zogeheten New Castle Disease is verplicht omdat het een zeer besmettelijke ziekte is. B. maakte van één vaccin er vijf of zes maar bracht bij de pluimveehouders wel de normale inentingskosten in rekening. Zo wist hij 700.000 tot enkele miljoenen meer vaccins te verkopen dan waren ingekocht.

Onverantwoord

Het Veterinaire Tuchtcollege vindt de praktijken van B. onverantwoord omdat niet zeker was of de dieren wel voldoende beschermd zijn geweest. Dat er geen pseudovogelpest is uitgebroken doet er volgens de tuchtrechter niet toe.

B. verklaarde in november op de zitting in Den Haag dat bij de dieren teveel bijwerkingen waren als ze de volle doses van het vaccin kregen. Daar werden ze ziek van.

Strafrechter

De frauderende dierenarts is intussen ook door de strafrechter veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een voorwaardelijke ontzetting uit zijn beroep voor een jaar.

Het tijdelijke beroepsverbod dat het tuchtcollege vrijdag oplegde is onvoorwaardelijk. B. is in hoger beroep gegaan bij het hof tegen het strafvonnis. Tegen de uitspraak van de tuchtrechter kan hij ook in beroep.

Lees ook:

- Mogelijk ook beroepsverbod voor veroordeelde dierenarts

- Rechtbank: dierenarts uit Scheemda fraudeerde met vaccinaties