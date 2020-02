Te Wierik: 'We verliezen door cruciale fouten bij de tegengoals'

FC Groningen-aanvoerder Mike te Wierik was realistisch na de 3-1 domper tegen Willem II. 'Het was een terechte nederlaag die wij inleidden met eigen cruciale fouten bij de tegengoals'.

Aan alle drie de tegendoelpunten ging een fout vooraf. 'Bij de eerste verdedigen we gewoon slecht uit, hun komen aan de bal en maken het af. Toen de 2-0 viel stapten we te laat en bij de 3-0 leden we veel te simpel balverlies.'

Blijven voetballen

En dat terwijl de eerste twintig minuten prima gevoetbald werd door FC Groningen. 'Dat zag er prima uit. We wilden blijven voetballen, achteraf pakt dat dan verkeerd uit bij de eerste tegengoal. Dat kan ook gebeuren. Zuur dat dit Bart van Hintum overkomt, want die speelt normaal prima.'

Geen afmakers voorin

De slagkracht voorin was opnieuw een groot probleem voor FC Groningen. 'Klopt', aldus Te Wierik. 'We hebben grote talenten voorin die het in de jeugd hebben laten zien. Nu moet het ook op dit niveau gaan gebeuren. Twee nederlagen op rij, nu moeten we PSV pakken.'

Teleurstelling Buijs

Coach Danny Buijs was teleurgesteld door de nederlaag. 'De tegengoals die we incasseren, dat is gewoon slecht. Op dit niveau wordt dat meteen afgestraft. Pijnlijk en onnodig.' De oefenmeester had ook gezien dat Willem II voorin wel effectief was.

Schort aan uitvoering

'De situatie is zoals die is. We hebben een aantal keer goede kansen gehad. Het schort dan aan de uitvoering of de juiste keuze maken in de eindfase. Dat is wel vaker gebeurd dit seizoen. Het enige wat we kunnen doen is er weer op gaan trainen', besloot Buijs.

Debutant Thomas Poll

Thomas Poll maakte zijn debuut aan de kant van FC Groningen. De 18-jarige linksback startte zelfs. 'Ik ben heel erg blij dat ik mijn debuut heb kunnen maken', aldus de jongeling. 'Hier kijk je heel lang naar uit. Ik denk dat ik het na behoren heb gedaan. Er kunnen natuurlijk altijd dingen beter, maar het ging redelijk.'

Balen van nederlaag

Ook Poll baalde natuurlijk van de nederlaag. 'In de eerste twintig minuten is er niets aan de hand. Dan krijg je twee goals tegen en weet je dat het heel lastig gaat worden. Ik was wel wat zenuwachtig toen we begonnen, maar als de wedstrijd begint vergeet je dat.'

