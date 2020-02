Automobilist gaat er vandoor na achtervolging

De politie heeft zaterdagmorgen in Winschoten enige tijd gezocht naar een automobilist, die op de Udesweg een stopteken negeerde. Na een korte achtervolging werd de auto leeg aangetroffen op het Zuiderveen. Daar is nog wel gezocht naar de inzittenden, maar er werd niemand aangetroffen.

De auto werd eerder in de nacht gespot bij een inbraak in een supermarkt in Scheemda. Toen agenten de wagen op de Udesweg in Winschoten zagen rijden, wilden ze de man aanhouden. De bestuurder stopte niet en ging er vandoor.

Met de schrik vrij

Een politiewagen botste tijdens de achtervolging tegen een paal. De agenten in de auto kwamen met de schrik vrij. Op het Zuiderveen is nog met een politiehond gezocht naar de inzittenden van de auto, maar zonder resultaat. De verlaten auto is voor nader onderzoek in beslag genomen en blijkt eerder te zijn gestolen.