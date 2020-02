Parkrun valt in de smaak: Eerste editie trekt tachtig lopers

Rennend, lopend of joggend; zo'n tachtig deelnemers deden zaterdagmorgen mee aan de eerste editie van de Parkrun door het Stadspark in Groningen.

De Parkrun is een van oorsprong Brits loopevenement, waarbij iedereen welkom is om een route van vijf kilometer door het park af te leggen. Daarbij maakt het niet uit hoe snel je gaat; het doel is mensen laten meedoen en lopers bij elkaar brengen. Voor de liefhebber wordt de tijd wel geregistreerd.



Wereldwijd bekend

Inmiddels zijn deze Parkruns in 22 landen ter wereld te vinden. Nederland deed toch nog toe niet mee; Groningen is samen met vijf andere steden nu de eerste.

De Brit Rhys Williams doet om exact negen uur de start. Hij is stagiaire bij het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANN) en hij haalde Parkrun naar Groningen. 'Ik hoop dat jullie er net zo van zullen genieten, als ik in het verleden heb gedaan.'

Wie zich bij Parkrun registreert, is daarna altijd welkom, ook in andere landen. In Groningen blijken ook enkele Engelsen en een Duitser mee te doen. Sommigen reizen de hele wereld over om Parkrun-edities te lopen.

Genoeg vrijwilligers

Overal is het gratis, omdat vrijwilligers alles organiseren. Gek genoeg kost het geen moeite om genoeg vrijwilligers te vinden, vertelt Williams. 'Waar andere sporten daar nogal eens moeite mee hebben, hebben wij er nu twintig. En mensen melden zich nog steeds aan.'

De eerste editie van de Groningse Parkrun heeft mazzel. Na een regenachtige vrijdagavond schijnt het zonnetje. Mede-organisator Daniëlle Bekkering van HANN: 'Het weer werkt mee, meer dan tachtig deelnemers, dus we zijn superblij!'

De deelnemers zelf ook. 'Het was nog wel even taai, maar we zijn wel tevreden. Ik ben wel van plan om dit vaker te gaan doen', zegt één van hen.

