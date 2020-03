Column: Kedonzels

Als ik vrijdagmorgen de voordeur uitstap, is buurman Knuterman aan het 'autoroeten kraben'. 'Moi buurman', zeg ik.''Moi buurman', krijg ik als antwoord. Buurman Knuterman is op wintersport geweest. Zijn bruine hoofd is het bewijs.

'Ongebluste kaalke', zegt ie, terwijl hij gewoon doorkrabt. Ik weet even niet waar ie het over heeft. 'Hou bedoelst?' Dan stopt buurman met het schoonvegen van de voorruit. 'Dien gras' en hij knikt naar mijn gazon. 'Doar mout ongebluste kaalke op...'

Ik kijk naar mijn gras. En wat ik eerder nog niet echt had gezien, zie ik nu wel. Mijn gazon is overwoekerd met mos. Dat heb ik nooit eerder beleefd. In een kwakkelwinter tijd is mos in mijn gras gaan wonen. Ik snap er niks van. 'Leuf mie mor, ongebluste kaalke…' en buurman stapt lachend in zijn auto.

Handige buurman Knuterman wil ik best geloven. Zijn gazonnetje in de achtertuin ligt erbij als een groen laken. Zonder mos. Ik wil er ook meteen werk van maken, want als je aan een ding niet moet komen, is aan mijn gazon. Daar ben ik trots op.

Ik rij naar de aankoopcentrale. Dat heet nu Welkoop, maar ik gebruik nog altijd de naam van weleer. Als ik de parkeerplaats van de aankoopcentrale opdraai, bekruipt me ineens het gevoel dat ik voor de gek word gehouden.

Ongebluste kalk? Dat wordt toch gebruikt om een lijk weg te werken? Ik heb ooit de film Bloedbroeders gezien. Die ging over de Baarnse moordzaak uit de jaren zestig. Daarin vermoorden twee broertjes en een vriendje een ander 14-jarig vriendje en gooien hem in een put met ongebluste kalk. Er bleef weinig meer over van het vriendje.

Ik begin het vermoeden te krijgen dat buurman Knuterman mij voor de gek gehouden heeft. Ik zie zijn lachende bruine hoofd voor me toen hij in zijn auto stapte. Ik straks ongebluste kalk over mijn gazonnetje gooien en hup weg mos, maar ook mijn hele gazon.

Ik trap er niet in. Ik rijd mijn auto weer van de parkeerplaats af en ga terug naar huis. Onderweg moet ik denken aan de Hollander uit mijn dorp. De man, afkomstig uit Zoetermeer, kwam met zijn vrouw in het dorp wonen. 'Oet Holland', zeiden ze in het dorp. En de man werd al gauw 'Dij Hollander'.

Dij Hollander woonde er nog maar net of hij wist precies te vertellen wat er allemaal fout was in het dorp. Bij de school was geen zebra en 'het werd tijd dat ie er kwam'', de sloten langs de Hoofdweg stonken en 'die moesten dichtgegooid' en de boeren reden veel te hard met de trekker door het dorp en 'moest er een trekkerverbod voor de Hoofdweg komen'.

Dij Hollander kreeg daarna al gauw het bijvoeglijk naamwoord 'aigenwieze' toegevoegd. Aan zijn eigen huis was ook niet veel goed. Hij veranderde de kleuren van de kozijnen en ook de prachtig aangelegde siertuin met azalea's en rhododendrons vond ie maar niks. Daar moest gras in.

Van gras had 'Dij Hollander' geen verstand en hij schakelde de hulp in van buurman Lenus. Lenus was arbeider op de boerderij even verderop in het dorp. En die moest helemaal niks hebben van zijn buurman. 'Hai kon hom wel kaauwen', zei hij onder het genot van een kopstootje in het dorpscafe.

Dat durfde hij niet hardop tegen buurman Hollander te zeggen. Maar toen hij gevraagd werd om hem te helpen bij zijn gras, zag Lenus zijn kans schoon. Helemaal toen buurman Hollander zei dat hij met vakantie ging en Lenus al vast wel even het gras in kon gaan zaaien.

'Dat kin nait' had Lenus gezegd. Voor het gras ingezaaid kon worden, moesten er eerst aardappels in de grond voor het beste gazon. 'Dat is tegen roet' zei Lenus. Dij Hollander moest eerst drie keer vragen voor hij in de gaten had dat roet hetzelfde was als onkruid.

Buurman Hollander wist het goed gemaakt. Als hij op de Canarische eilanden zat kon Lenus mooi de aardappels poten. Lenus zei met een vriendelijk klap op de schouder van zijn buurman dat hij dat wel even zou regelen.

Maar Lenus dacht heel iets anders. Samen met zijn kameraad Peule zaaiden ze daags nadat buurman Hollander voor drie weken naar Gran Canaria was vertrokken, de hele tuin vol met maïs.

Bij zijn terugkomst stond het mais al iets boven de grond. 'Die aardappels groeien as de nete' zei buurman Hollander op een mooie voorjaarsavond. ' As de besten' beaamde Lenus. Een paar weken later stonden de planten al tot aan de vensterbank.

'Ik wist niet dat die aardappels zo groot werden, joh', zei buurman Hollander. 'Dit binnen kedonzels. Dat binnen reuze-eerappels' zei Lenus. In het dorp ging het verhaal van de kedonzels al als een vuurtje rond en iedereen fietste met een glimlach langs het huis van Dij Hollander.

'Hou wordt mit de Kedonzels?' vroeg iedereen met een serieus gezicht bij de vergadering van Dorpsbelangen of aan de toog van het dorpscafe..

Dij Hollander begon nattigheid te voelen. Helemaal toen de maisplanten richting de ramen van de slaapkamer gingen en hij niks meer kon zien door het raam van de woonkamer en er bovendien aan de stengels dikke kolven verschenen.

Op een mooie zomerdag plukte hij een van de kolven van de stengel en maakte hem open. Tot bij slager Hassing een kilometer verderop kon je het gevloek van Dij Hollander horen.

Niet lang daarna kwam er een wagen van de gemeente die de maisplanten weghaalde en verscheen een bord 'Te Koop' in de tuin. Twee maanden later was Dij Hollander vertrokken en hebben ze in het dorp nooit meer iets van hem gehoord.

Eenmaal terug thuis met het Kedonzelverhaal in mijn achterhoofd, kruip ik achter mijn computer en typ 'Ongebluste kalk gazon' in de zoekmachine. Op een Zweeds forum over onkruid geeft een man aan: 'Meteen na een regenbui even wat ongebluste kalk over het gazon strooien….'

Ach, denk ik. had buurman Knuterman toch gelijk. Heb ik 'm weer ergens onterecht van beschuldigd. Ik lees nog even verder. Een man reageert weer op de man van na de regenbui: Dat helpt inderdaad heel erg goed. Alleen is dan de volgende vraag.

Hoe krijg je het gras ooit weer groen...?

Erik Hulsegge