Ramkraak in supermarkt voor kistje bier: 'Hij was ook nog in de aanbieding'

Zaterdagochtend rond vijf uur krijgt hij via zijn telefoon een inbraakmelding uit zijn supermarkt in Beerta. De 27-jarige ondernemer Bas Wijsbeek. Op live-beelden ziet hij dat de schuifdeuren van zijn winkel er half uitliggen.

Hij blijkt het slachtoffer van een ramkraak om een kratje bier.

Geramd door auto

De schuifdeuren zijn zaterdagmiddag inmiddels provisorisch hersteld en in de winkel op het Vredesplein is het drukker dan gebruikelijk. De jonge ondernemer staat monter de schade te bekijken. 'Na de inbraakmelding ben ik hier snel naar toegekomen', vertelt hij.

'Met een agent ben ik naar binnen gegaan en heb ik de videobeelden bekeken. Toen bleek dat ze met een auto twee keer met de achterkant tegen de deur zijn gereden. Daarna zijn ze snel naar binnen gegaan en met een kistje bier weer vertrokken.'

Politie botst tijdens achtervolging tegen paal

'De politie denkt te weten wie de daders zijn,' vertelt Wijsbeek. 'De auto waar het mee gebeurd is hebben ze in Winschoten teruggevonden.' Daar zouden de daders over zijn gestapt in een andere auto. Waarna de politie de daders in het vizier kreeg en een achtervolging inzette.

Die eindigde op het Zuiderveen tussen Winschoten en Pekela. Daar lieten de daders de auto achter met het kratje bier nog op de achterbank. Met een politiehond is nog gezocht naar de inzittenden maar zonder resultaat. Een politiewagen eindigde bij de achtervolging op een paal.

Bier was ook nog in de aanbieding

De kraak levert de Beerster ondernemer een schadepost op van tussen de 10.000 en 15.000 euro. 'Voor een kistje bier dat ook nog eens voor een tientje in de aanbieding is.'

Echt geschrokken lijkt de ondernemer niet. 'Nee, ik ben er vrij kalm onder. Ik kan er weinig aan doen. 's Ochtends was het wel even schrikken maar er zit nu tijdelijk een nooddeur in en we zijn goed verzekerd, de winkel is open.'

'We gaan gewoon door', aldus de winkelier.

