Expeditie Grunnen gaat zonder ijs de ijsbaan op

Vuurtjes, broodjes hamburger en kwast. Het lijkt in Grootegast in eerste instantie alsof het gevroren heeft. Maar niets is minder waar. Er ligt water op de ijsbaan. Het bestuur van de ijsbaan heeft daarom iets anders bedacht: kanoën!

Vorig jaar kon er eind februari wel geschaatst worden. Voor dit jaar zit dat er niet meer in. Volgende week wordt de ijsbaan leeggepompt.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

