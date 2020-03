Helpt de nieuwe opleiding ALO-pabo om het lerarentekort aan te pakken?

Belangstellenden bij de presentatie over ALO-pabo tijdens de open dag van de Hanzehogeschool. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

'De pabo is sowieso iets waar ik interesse in had en sporten vind ik ook leuk. Dus dit is een ideale tussenweg.'

Zo denkt de 16-jarige Jurre Bartelink uit Norg over de nieuwe opleiding ALO-pabo van de Hanzehogeschool in Groningen. Hij bezocht afgelopen weekend net als tientallen anderen de presentatie over ALO-pabo tijdens de open dag van de hogeschool.

Jongens verleiden

De Hanzehogeschool start in september met de opleiding die studenten in vierenhalf jaar opleidt tot zowel gymdocent als basisschoolleerkracht. Het idee is dat de pabo aantrekkelijker wordt door de combinatie met de opleiding tot gymleraar, zeker voor jongens.

Docent Roos Dreijer: 'We zien al jaren dat de studenten op de pabo grotendeels meiden zijn, terwijl we op de ALO juist veel mannen hebben. Het zou mooi zijn als deze gecombineerde opleiding een gemengde groep oplevert.'

Lerarentekort

De roep om meer basisschoolleerkrachten is vanwege het lerarentekort groot. Het is nog wel de vraag of de studenten van deze nieuwe opleiding daadwerkelijk op basisscholen terechtkomen. ALO-ers kiezen nu namelijk grotendeels voor middelbare scholen. Dit komt mede doordat basisscholen lang niet allemaal met een vakdocent gym werken en er dus maar weinig uren te vergeven zijn.

Docent Dreijer heeft goede hoop: 'Deze studenten zouden veel aantrekkelijker zijn voor het basisonderwijs, omdat ze zowel voor de klas als in de zaal kunnen staan. Dus daarmee is het ook een makkelijkere keuze voor studenten om het basisonderwijs in te gaan.'

Ze ziet voor deze groep ook niet een standaardbaan voor zich. Juist de combinatie zou kansen moeten bieden. 'Deze professional kan zich breder inzetten op een school. Hij kan bijvoorbeeld ook een voortrekker zijn op het gebied van gezond opgroeien.'

'Combinatie lijkt me leuk'

De 16-jarige Juup Kuperus uit Leek is zelf schaatser. Ziet hij zichzelf wel voor de klas staan?

'De combinatie lijkt me wel heel leuk', zegt hij. 'Ik geef nu ook schaatstraining aan jonge kinderen en normaal lesgeven lijkt me ook leuk. Dus dan is het wel een topcombinatie.'

Zoals het nu lijkt start de ALO-pabo in september met tenminste twee klassen.

