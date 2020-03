Forum-directeur: 'Overlast en incidenten zijn er nauwelijks'

'We hebben tot nu toe geen noemenswaardige incidenten gehad. Dat is mij ook meegevallen, zo midden in het centrum van Groningen. De sfeer in het pand is de hele dag prettig.'

Directeur Dirk Nijdam van Forum Groningen vertelt desgevraagd hoe het gaat met de veiligheid in het pand.

Aanleiding is de steekpartij van zaterdagavond, die volgde op een ruzie in het Forum. 'Dat was binnen echt een heel kleine ruzie, medewerkers hebben het nauwelijks gezien.' Buiten op straat escaleerde het; tijdens een steekpartij raakten twee jongens gewond.

Altijd open

Het Forum is elke dag tot 00.30 uur open en in het weekend nog langer, vanwege horecagelegenheid NOK op de tiende verdieping. Tot nog toe worden bezoekers niet rechtstreeks naar die etage geleid; ze kunnen ook de rest van het gebouw in. Dat gaat volgens Nijdam eigenlijk probleemloos.

'We hebben wel na een week al besloten dat bezoekers na 23.00 uur niet meer binnenkomen.' Dat is een groep die volgens Nijdam dan vaak al een behoorlijke slok op heeft.

Delen afsluiten

Daarnaast gaan gedurende de avond steeds meer delen van het pand op slot. 'We kunnen de achtergebieden afsluiten. Zo wordt het gebouw steeds kleiner en overzichtelijker.' Het gaat om de hoeken waar geen goed zicht op is of waar niemand 's avonds iets te zoeken heeft, zoals de kinderafdeling.

'We hebben alle verstopplekken in kaart en kunnen nu zo'n zeventig procent afsluiten. Binnenkort kan dat bij vrijwel al dat soort plekken.'

Incidentjes

Inmiddels zijn er meer dan negenhonderdduizend bezoekers in het Forum geweest. 'We hebben maar drie bezoekverboden moeten afgeven, bijvoorbeeld voor slapen in het gebouw. Zwervers zijn er wel, maar ze geven geen overlast. Ze lezen bijvoorbeeld alle kranten. We hebben wel wat last van jongerengroepjes.'

Volgens Nijdam werkt de continue drukte juist positief voor de veiligheid. 'Daardoor is er ook toezicht van andere bezoekers. Mensen met verkeerde bedoelingen houden daar niet van.' Daarnaast heeft het Forum altijd twee beveiligers, waarvan één de camera's volgt en één rondloopt. 'Het pand bleek wel te groot voor één beveiliger in zijn eentje.'

Liften

Ondanks het uitblijven van grote incidenten stelt het Forum de liften nog wel strenger af. 'We kunnen de software zo inregelen dat je 's avonds niet meer op bepaalde verdiepingen kan komen waar je niks te zoeken hebt. Straks kan je 's nachts vanuit NOK ook alleen nog met de lift naar beneden.'