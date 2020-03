Man uit gemeente Coevorden besmet met coronavirus (update)

Bij een man uit Dalen in de gemeente Coevorden is het coronavirus geconstateerd. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag bekendgemaakt.

Het gaat om een man van middelbare leeftijd.

Het is nog onduidelijk waar hij het virus heeft opgelopen. Bij de tweede test op het virus bleek dat hij het coronavirus heeft. Dat was zondag om 14.30 uur, meldt GGD Drenthe aan RTV Drenthe. De patiënt en zijn partner zitten thuis in isolatie. Ook bij de partner is een test afgenomen, maar de uitslag daarvan is nog niet bekend.

Carnaval in Tilburg

De man heeft volgens het RIVM drie dagen carnaval gevierd in Tilburg. Het is onbekend of hij daar de besmetting heeft opgelopen. 'Er zijn ook alternatieve verklaringen voor zijn besmetting, die moeten nader onderzocht worden.'

Tijdens het carnaval in Tilburg is de man niet in dezelfde kroeg geweest als de besmette man uit Loon op Zand. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat gaat er vooralsnog vanuit dat de man uit Loon op Zand besmet is geraakt in Noord-Italië.

Burgemeester Bert Bouwmeester liet zondag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Coevorden weten, dat de man uit Dalen niet in het buitenland is geweest.

Testen in Groningen

In Groningse ziekenhuizen worden patiënten met griepverschijnselen uit voorzorg op het coronavirus getest. Tot zondagmiddag zijn er in het UMCG 99 mensen getest. Die bleken allen negatief.

Meer weten over de besmette man uit Coevorden? Volg het

liveblog van RTV Drenthe.

Lees ook:

- Run op handzeep in Groninger binnenstad

- Groningse ziekenhuizen testen uit voorzorg op coronavirus

Update: Het bericht is aangepast met informatie, die is bekendgemaakt tijdens de persconferentie in Coevorden.