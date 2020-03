Marianne Kruijswijk gefascineerd door het Oldambtster landschap

Afgelopen weekend nam Kruijswijk afscheid van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Op de vraag wat haar het meest is bijgebleven, is ze duidelijk: 'Het land van het Oldambt, want dat vertelt een heel oud verhaal.'

'Van die enorme overstromingen en om de vijftig jaar een nieuwe polder, die aanslibt vanaf de Dollard. En omdat het slib op het veen komt, zakt die polder weer in, dus je kunt zien welke polder ouder is', zegt ze. Missen gaat de in Groningen woonachtige Kruijswijk het landschap niet. 'Nee hoor, want het is hier vlakbij.'

Bovenkamertje in de oude bibliotheek

Toen Kruijswijk twaalf jaar geleden begon, kreeg ze een bovenkamertje toegewezen in de inmiddels gesloopte bibliotheek van Winschoten.

'Mijn opdracht was om in drie jaar te bekijken of er in het Oldambt plek zou zijn voor een cultuurhistorisch centrum; of daar interesse voor zou zijn. Dat bleek het geval, want anders had ik het hier niet zo lang volgehouden.'

Canon van het Oldambt

Bij haar werk voor het Cultuurhistorisch Centrum (CHC) liet Kruijswijk zich vooral leiden door vragen en wensen vanuit de bevolking.

'Een paar jaar geleden kwamen bijvoorbeeld mensen naar me toe, die vonden dat het Oldambt een eigen canon moest krijgen. Nederland had een canon, Groningen had er één, en dus moest het Oldambt ook één en die hebben we toen gemaakt.'

Gedichten van Berend Koning

'Onlangs kwam één van de vrijwilligers naar me toe die gedichten had gevonden van Berend Koning', schetst Kruijswijk een ander voorbeeld van haar werkwijze bij het CHC.

'We wisten dat er gedichten waren, maar konden ze niet vinden. Die vrijwilliger vond ze toevallig bij de zus van de dichter en stelde voor ze te publiceren. Nou, dat hebben we gedaan.'

De gedichten verschenen in de Oldambt Historische Reeks. Afgelopen zaterdag presenteerde Kruijswijk het vijfde deel uit die serie over dichter Derk Sibolt Hovinga.

Eerste vrouwelijke predikant van Winschoten

Hoewel Kruijswijk is gestopt als directeur bij het CHC Oldambt, blijft ze zich de komende jaren bezighouden met de geschiedenis van het gebied. Ze doet onderzoek naar het leven en werk van Laurence Caroline Dufour.

'Zij was de eerste vrouwelijke predikant in Winschoten bij de Lutherse Kerk', licht Kruijswijk toe. De biografie over de predikant hoopt ze over een jaar of vijf af te hebben.