'Batterijbrand' roept vragen op: 'Er moet iets brandbaars in de ton gegooid zijn'

Een opvallende brand afgelopen zaterdag in een supermarkt in Bedum. Daar ontstond vuur in een inzamelbak voor batterijen. De brand kon gelukkig snel geblust worden, maar het incident roept wel vragen op.

Ook bij de eigenaar van de inzamelbak, het Zoetermeerse bedrijf Stibat Services.

'We hebben 25.000 van die tonnen in heel Nederland staan. Dit is de eerste keer dat zoiets gebeurt', vertelt directeur Arie de Jong. 'Ik kan me voorstellen dat dit bij andere winkels ook vragen oproept.'

Speculeren over oorzaak

Naar de oorzaak van de brand in Bedum is De Jong dan ook enorm nieuwsgierig.

'Er werd gesproken over kortsluiting, maar dat moet dan wel een heel bijzondere batterij geweest zijn. De gemiddelde huis-, tuin- en keukenbatterijen branden niet. Dan moet er wel degelijk brandbaar materiaal bij gezeten hebben. Het is speculeren, maar iemand zou ook iets anders bij de ton in gegooid kunnen hebben. Door die vervuiling zou wel brand kunnen ontstaan.'

In de ton zaten wel plastic zakjes met adresbriefjes. Die worden volgens De Jong gebruikt voor een loterij. Een link met de brand ziet hij niet. 'Als plastic warm wordt, gaat het smeulen en verschrompelen, niet branden.'

Veiligheid bakken

Aan de bakken zelf hoeft dan ook niets te veranderen, vindt De Jong. Die zijn volgens hem veilig genoeg.

'De bak zelf heeft een kleine opening, zodat er geen grote batterijen in passen. Bovendien staan er instructies op. Dat je grote batterijen naar de milieustraat hoort te brengen, bijvoorbeeld.'

Niet aansprakelijk

De Jong zegt de schade aan de winkel te betreuren. Zijn bedrijf kan echter niet aansprakelijk gesteld worden, vertelt hij.

'Het zijn weliswaar onze inzamelmiddelen, maar de locatie van de inzamelbak draagt zelf de verantwoording. Wij kunnen immers niet op afstand bekijken wat erin gegooid wordt.'

Brandonderzoek

In een poging om de oorzaak van de brand te achterhalen, heeft De Jong contact met de brandweer gelegd.

'Ik heb begrepen dat er bij dergelijke kleine incidenten geen brandonderzoek gedaan wordt. Daarom zou ik graag met de bevelhebber in contact komen. Die kan me uit eerste hand vertellen wat hij daar aantrof. We willen er alles aan doen om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen, want elk incident is er één teveel.'

