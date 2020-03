Lycurgus-aanvoerder Borst over coronavirus: 'Je geeft eigenlijk iedereen een hand'

Nu het coronavirus steeds dichterbij komt, beginnen ook de volleyballers van SAMEN. Lycurgus er steeds meer over na te denken. 'We hebben het er wel over met z'n allen', aldus aanvoerder Dennis Borst.

'Vandaag voor de wedstrijd tegen Taurus hebben we het er ook over gehad. Frits (van Gestel, red.) zijn zus volleybalt in Brabant, en die wedstrijd was bijvoorbeeld afgelast', aldus Borst.

'Punt van aandacht'

'Je geeft de tegenstander een hand voor de wedstrijd. Je geeft eigenlijk iedereen een hand. En tijdens de wedstrijd geef je elkaar continu tikjes eigenlijk. Dus ja, dat is voor ons wel een punt van aandacht', vervolgt de middenman van Lycurgus.

'We houden contact met de bond, want die bepaalt natuurlijk of de wedstrijden doorgaan of niet. Of dat er misschien bepaalde regels bij komen, met dingen die we niet meer mogen doen. En als club zullen we zelf ook wel een keuze maken in wat we doen.'

'Hygiënisch scherp'

Borst lijkt zich persoonlijk weinig zorgen te maken. 'We moeten zelf hygiënisch gewoon scherp zijn. Eigenlijk niet meer dan normaal. Maar ja, je let er wel op.'

Toch zet het feit dat teamgenoot Hossein Ghanbari momenteel ziek thuis zit, hem wel enigszins aan het denken. 'Je denkt er wel aan. Ik bedoel, dan is er opeens iemand ziek en dan is het wel zo van: o ja, corona. Maar dat is dan meer een geintje.'

'Hij is afgelopen week ziek geworden en volgens mij weer aan de beterende hand. Ik heb hem even gezien vandaag, dus ik hoop dat hij morgen weer bij ons op het veld staat.'

Belangrijke week

Tot slot kijkt de aanvoerder van Lycurgus uit naar komende week, met woensdag de kraker in Apeldoorn.

'Dynamo-uit gaat ongetwijfeld ontzettend leuk worden. Zij hebben ook wat recht te zetten na het bekerverlies. En dan moeten we zaterdag door naar Sliedrecht, dus het wordt een heel belangrijke week', besluit Borst.

