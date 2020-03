'Na die eerste tegengoal zag je meteen: dit gaat niet meer goedkomen'

De nederlaag werd bij Edwin op Noord tijdens de Sportdiscussie besproken door RTV Noords FC Groningen-watcher van Stefan Bleeker, presentator Niiwino Geertsema en analist Azing Griever.

Dat je twee meest ervaren spelers heel klunzig en onnodig in de fout gaan, is natuurlijk niet goed Stefan Bleeker, FC Groningen-watcher RTV Noord

'Het was niet best', trapt Bleeker af. 'En typerend was de manier waarop het eerste doelpunt ontstond. Bij Groningen staan de meest ervaren spelers in de verdediging en uitgerekend daar ging het mis. Dat je twee meest ervaren mannen heel klunzig en onnodig in de fout gaan, is natuurlijk niet goed. Toen wist je eigenlijk ook meteen: dit gaat niet meer goedkomen.'

Slordig

Die goal ontstond door slordig uitverdedigen van keeper Sergio Padt. Griever: 'Dat viel me sowieso op, die constante twijfel in de opbouw bij de FC. Ze kozen steeds voor een hele korte opbouw, terwijl het veld abominabel was. Sla dan een keer een speler over, denk ik dan.'

Ondanks de nederlaag, veranderde de uitgangspositie op de ranglijst net. FC Groningen staat nog steeds achtste, met drie punten achterstand op de concurrentie.

Los van Ajax, AZ, PSV en Feyenoord zit er in geen van de ploegen enige stabiliteit Analist Azing Griever

Dat komt doordat het met al die ploegen in de middenmoot één pot nat is, volgens Griever. 'Neem Utrecht. Die kunnen woensdag best van Ajax winnen, terwijl ze zondag bij RKC verloren. Of neem Groningen. Winnen eerst van Ajax en vervolgens verliezen ze thuis van VVV. Buiten Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zit er in geen van de ploegen enige stabiliteit.'

Weinig te verliezen

FC Groningen heeft met het huidige puntentotaal (35) weinig meer te verliezen. 'Het enige wat ze nog kunnen verliezen, is de kans op Europees voetbal', zegt Geertsema. Bleeker: 'Ze hoeven echt nergens meer voor te vrezen. Er zijn ook zoveel ploegen echt een stuk minder dan Groningen. Ze krijgen nu drie doelpunten tegen, maar hoe lang is dat wel niet geleden?'

Wat wel écht zorgen baart, is het gebrek aan scorend vermogen Presentator Niiwino Geertsema

Geertsema: 'Wat wel écht zorgen baart, is het gebrek aan scorend vermogen.' Griever: 'En het gebrek aan amusementswaarde. Als publiek wil je toch niet alleen een winnende ploeg zien, maar toch ook aantrekkelijk voetbal?' Geertsema: 'Maar dat kunnen we elke week wel herhalen.'

Bleeker: 'Op dit moment zul je even genoegen moeten nemen met het feit dat het aanvallend niet zo goed is en dat het ook niet heel veel beter zal gaan worden. Je mist daar routine. Er lopen nu twee spitsen van 18 en 19 jaar voorin, en die missen nog heel veel. Is heel logisch ook. Dat Redan de ervaring van Sierhuis nog niet heeft, kun je hem niet verwijten.'

Geen boodschap

Griever: 'Dat is een mooie redenatie, maar daar heeft het publiek toch geen boodschap aan? Het beleid van de club had daarop in moeten spelen als je ambitieus bent. Je had er als club best voor kunnen kiezen om Sierhuis deze winter te behouden.'

Ik denk dat Thomas Poll tegen PSV weer een goede wedstrijd zal spelen Presentator Niiwino Geertsema

'En twee miljoen euro voor een huurling laten lopen?', vraagt Bleeker. Griever: 'Ja, daar had je voor kunnen kiezen. Groningen besloot op het aanbod in te gaan, waardoor je nu moet accepteren dat het niet beter dan dit zal worden.' Geertsema: 'Dit is een tussenjaar.' Griever: 'Dat roepen we al vijf jaar.' Geertsema: 'Maar nu echt, haha.'

Behoorlijk niveau

FC Groningen speelt komend weekend tegen PSV. 'Tegen dat soort ploeg haalt Groningen altijd een behoorlijk niveau, doordat het verdedigend wel snor zit en op het middenveld defensief gezien ook', aldus Griever

'Ik zet tegen PSV in op een gelijkspelletje', zegt Bleeker. Griever: 'Ik denk dat Groningen met 1-0 wint.' Geertsema: 'En ik denk dat Thomas Poll weer een goeie wedstrijd speelt.'

Lees ook:

- Te Wierik: 'We verliezen door cruciale fouten bij de tegengoals'

- FC Groningen ziet effectief Willem II met de punten aan de haal gaan