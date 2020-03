Bewoners Winschoter Otterlaan hebben opnieuw geen water

Er wordt met man en macht gewerkt om de bewoners aan de Otterlaan in Winschoten weer te voorzien van water. Net als vorig jaar mei, kampt de onfortuinlijke straat opnieuw met een lek in de waterleiding.

Sommige bewoners werden even voor middernacht gewekt door een knal. Die werd veroorzaakt door een auto die door een door het lek veroorzaakte verzakking reed.

Hamsteren

'Vervolgens heb ik nog snel wat water kunnen hamsteren', zegt buurtbewoonster Manon, 'maar de rest van de buurt niet, want die lag al op één oor.'

Het is dus niet de eerste keer dat de buurt kampt met een lek in de waterleiding. In mei 2019 was het ook al raak, terwijl dezelfde straat in 2017 ook al kampte met een storing.

Oude buizen

'Het zullen wel de oude buizen zijn die hier nog liggen', denkt Manon. Ze heeft geen idee of er bij de gemeente plannen liggen om ze op korte termijn te vervangen.

Het waterleidingbedrijf is met een mannetje of zeven bezig om het lek te dichten. De verwachting is dat het water tegen het eind van de ochtend weer door de kranen stroomt.

