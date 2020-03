Rondje Groningen: Paddepoelsterbrugfrustratie

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (sociale media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de grote hoeveelheid berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere verhalen in de app en op de site.

1) Houd je bek dicht

Daniël Verlaan, techjournalist van RTL (volgtip op Twitter voor nuttige online wetenswaardigheden) gaf een gastcollege aan de RUG. De aanhef van zijn presentatie liet aan duidelijkheid niets te wensen over.

2) Blijven vechten

Sirina is op haar zachtst gezegd nog altijd not amused over de afhandeling van de bevingsschade die ze heeft. En dus hangt de vlag bij haar thuis halfstok.

3) Bordsuggestie

Dat de Paddepoelsterbrug nog altijd niet in ere is hersteld nadat deze werd aangevaren door een schip, is veel mensen die gebruikmaken van de brug een doorn in het oog. Dat laat ook Marco heel subtiel weten.

4) Lobby voor de Bijrijder

Chris wil De Bijrijder, het populaire pauzefilmpje van RTV Noord, graag terug op de televisie en hield daarvoor een pleidooi op Twitter. In de tweet voegde hij een editie van Haren naar Groningen uit 2013 toe. Hier hebben we ook nog eentje voor je, vanuit Stitswerd.

5) 'Even op en neer'

In onze provincie is het maar wat fijn, zo'n vliegveld naast de deur. Volledige informatie is dan ook wel welkom, maar goed, dat is marketingtechnisch natuurlijk niet handig.

6) Is Groningen een brug te ver?

He-le-maal naar Groningen moeten, je hoort er nog weleens iemand over klagen. Zou het coronavirus er misschien ook zo over denken?

7) Da's opmerkelijk

We zijn in deze rubriek nooit vies van een beetje dierennieuws. Maar dat er een das opduikt in het stadscentrum van Groningen is voor ons ook nieuw. Toch bewijzen deze beelden het toch echt. En da's best bijzonder.



8)Spiegelbeeld

Reflecterende woonboten, altijd mooi.

9) Lentekriebels

Ja, het voorjaar is wat op de hobbel. Sneeuwklokjes en krokussen waar je kijkt!

10) Door de bomen...

Is DUO nog altijd goed zichtbaar.

11) Zo kan 't ook



Die heeft geen kofferbak nodig...





12) Olle Kleurige

Kunstschilder Erik Zwezerijnen staat erom bekend dat-ie de skylines van Stad altijd op kleurrijke en moderne wijze weet te portretteren, en dat bij een vers kunstwerk niet anders. 'Magisch Licht', heet onderstaand exemplaar.

Rondje Groningen is er iedere doordeweekse dag om 21.00 uur. Tot morgen!