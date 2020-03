Martini Ziekenhuis overweegt langer werken in strijd tegen wachtlijsten

Het Martini Ziekenhuis in Groningen overweegt medewerkers te vragen om langer te werken. Doel is om de lange wachttijden van het ziekenhuis te verkorten.

Het vakblad Zorgvisie maakte onlangs bekend dat de wachttijden van het Martini Ziekenhuis in Groningen de op-twee-na langste van Nederland zijn. Patiënten moesten afgelopen jaar gemiddeld 7,5 week wachten op hun eerste consult. In 2018 was dat nog 6,6 weken.

Het Groningse ziekenhuis wil hier wat aan doen door medewerkers een aantal dagen per week één à twee uur extra te laten werken. Ook een dienst van een paar uur in het weekend is denkbaar. Door dit een jaar of drie te doen, zouden de wachtlijsten moeten slinken.

Operatiekamers

Vooral de druk op operatiekamers is groot. Door de avonduren en de weekenden te benutten, zouden meer patiënten behandeld kunnen worden. 'De apparatuur en ruimtes zijn er immers', zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra.

Medewerkers hoeven niet bang te zijn dat ze worden gedwongen om langer te werken. 'Het is op basis van vrijwilligheid.' Of dit echt doorgaat besluit het Martini Ziekenhuis over een maand of drie. 'We hebben het in onderzoek en kijken er serieus naar.'

Alleen stad en omgeving

Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak maakte Feenstra al bekend dat het ziekenhuis zich meer gaat richten op het kerngebied. Huisartsen zouden patiënten van buiten Stad en directe omgeving niet meer naar het Martini Ziekenhuis moeten doorsturen. Dat zou de druk op het ziekenhuis ook verminderen.

UMCG

Uit de publicatie van Zorgvisie bleek dat de wachttijden van het UMCG juist zijn afgenomen.

Moest een patiënt in 2018 nog 8,1 weken wachten op een eerste afspraak met een specialist; vorig jaar waren het nog maar 4,7 weken. Daarmee boekte het ziekenhuis de grootste tijdswinst van alle ziekenhuizen in het land.

Volgens een woordvoerder zegt die afname niet zoveel. 'Elke afdeling werkt altijd aan het verkorten van wachttijden. We hebben niet nu ineens iets heel anders gedaan.'

Het verschil is volgens hem deels te verklaren door het afstoten van basiszorg. Zo doet het ziekenhuis geen mamapoli (borstkankerzorg) meer en ook geen simpele behandelingen in de oogheelkunde. De wachtlijsten die daar stonden, tellen daarom niet meer mee.

Op de KNO-afdeling zijn de wachtlijsten geslonken doordat het personeelstekort daar is opgelost. 'Daar zijn we van 22 naar zes weken teruggegaan', aldus de woordvoerder.

Wachttijden in Scheemda en Stadskanaal

In het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is de wachttijd 5,4 weken, in het Refaja in Stadskanaal is de wachttijd 3,9 weken.

