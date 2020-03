Bloedserieus: inzamelen van tampons en maandverband blijkt succes

Tampons en maandverband inzamelen voor vrouwen met een kleine beurs. Het is een initiatief dat een aantal maanden geleden van start ging in de gemeente Westerkwartier onder de naam 'Bloedserieus' en blijkt een regelrecht succes.

Zelfs zodanig, dat na Westerkwartier ook gemeente Het Hogeland wordt aangedaan.

In beweging

'Toen we drie maanden geleden begonnen, spraken we af om in ieder geval door te gaan tot Internationale Vrouwendag (volgende week, red.)', zegt initiatiefnemer Myra Eeken Hermans. 'Daarop bedachten we om met een soort estafette door de provincie te gaan. Op die manier kun je het geefgedrag van mensen in beweging houden.'

De bedoeling is immers dat mensen blijven geven, zegt ze. 'Daarbij is het natuurlijk ook niet alleen een probleem in het Westerkwartier. Het is een provinciaal, landelijk en zelfs internationaal probleem. Op deze manier wordt de bewustwording alleen maar groter.'

Initiatiefnemer Myra Eeken Hermans. (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



Voedselbanken maken vaak kenbaar dat ze een schrijnend tekort hebben aan spullen op het gebied van vrouwenhygiëne. Eeken Hermans: 'Ook vanuit die kant kregen wij te horen dat het misschien goed was om het wat breder neer te zetten, zodat we bij wat meer mensen terecht zouden komen.'

Afgiftepunten

Het project heeft meerdere afgiftepunten, waar mensen hun tampons en maandverband naartoe kunnen brengen. 'Bloedserieus' brengt het vervolgens naar de voedselbanken.

Met Het Hogeland zijn afspraken gemaakt om de actie uit te breiden, maar ook met de gemeente Westerwolde is intussen een eerste contact gelegd.

'De bibliotheken in die twee gemeenten willen een inzamelpunt zijn en dat helpt natuurlijk. In Delfzijl en Appingedam heb ik nog geen vrijwilligers gevonden, maar geïnteresseerden kunnen zich melden.'

