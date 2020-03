Oud-Beach Boy Brian Wilson treedt binnenkort op in De Oosterpoort

De show is onderdeel van de Good Vibrations Greatest Hits Tour. Wilson treedt twee keer op in Nederland. Het andere concert is op 22 juni in Carré in Amsterdam.

Ook oud-bandgenoten Al Jardine en Blondie Chaplin spelen mee tijdens de tour. De kaartverkoop start vrijdag 6 maart om 11.00 uur.

Wereldwijde hits

Brian Wilson werd wereldwijd bekend in de jaren zestig als medeoprichter van The Beach Boys, waar ook zijn broers Dennis en Carl in zaten. De groep bracht hits voort als 'Good Vibrations', 'Wouldn't It Be Nice' en 'God Only Knows'.

Brian Wilson stond in 2007 voor het laatst in De Oosterpoort in Groningen.

Lees ook:

