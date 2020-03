Delfzijl wil geen Haagse daklozen: 'Een verwerpelijk plan'

Het idee om Haagse daklozen op te vangen in krimpgebieden zoals Delfzijl, doet veel stof opwaaien. De gemeente Delfzijl houdt de deur dicht en de SP heeft inmiddels Kamervragen gesteld over het plan.

'Stuur die mensen vooral terug naar de plekken waar ze vandaan komen', zegt burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl.

Proef

Den Haag kampt met een groot aantal daklozen die door de woningnood geen woning kunnen vinden. Daarom is de gemeente samen met de belangenorganisatie voor dak- en thuislozen stichting Straat Consulaat een proef gestart.

Daklozen die dat willen, kunnen een vergoeding krijgen voor de verhuiskosten naar een nieuwe woning in een gemeente waar jongeren wegtrekken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld het treinkaartje voor het bezichtigen van een woning of de borg cadeau krijgen, om zo een nieuwe start te maken elders in Nederland.

'Verwerpelijk'

In Delfzijl staan ze daar niet om te springen. 'Ik vind het verwerpelijk', zegt burgemeester Beukema. 'Ik begrijp het probleem dat een grote stad moeite heeft met het opvangen van mensen. Maar bij ons is de sociale problematiek al bovengemiddeld groot. Het klinkt hard, maar wij hebben echt niet de mogelijkheid om daar een aantal bij te krijgen.'

De stichting Straat Consulaat in Den Haag is de initiatiefnemer van de proef. Directeur Elly Burgering schrikt van de reactie vanuit Delfzijl: 'Ik vraag me af waar de burgemeester bang voor is. Hij schetst het beeld dat heel veel mannen met baarden de winkels van Delfzijl bestormen, maar het gaat maar om een paar mensen die moeite hebben om een baan te vinden.'

Sneller woning

Volgens Burgering gaat het niet om daklozen met psychische problemen, maar vooral om mensen die vanwege een scheiding of het verlies van werk tijdelijk geen onderdak meer hebben. 'Als zij een woning willen in Den Haag, kom je terecht op plek zeshonderd op de wachtlijst. In krimpgebieden zoals Groningen en Limburg sta je veel sneller bovenaan.'

Beukema stoort zich vooral aan het feit dat de gemeente Den Haag het plan niet besproken heeft met krimpgemeenten zoals Delfzijl: 'Ik snap dat het water hen aan de lippen staat, maar dan moet je dat probleem oplossen in een goed gesprek met andere gemeenten, en niet zonder overleg zeggen dat ze maar naar krimpgebieden toe moeten.'

Terughoudend

Stichting Het Kopland, die dak- en thuislozen in Groningen en Drenthe helpt, laat weten erg terughoudend te zijn met het plan uit Den Haag: 'Je moet mensen niet uit hun vertrouwde omgeving weghalen, want dat is een hele verandering. Wij willen vooral voorkomen dat mensen gebruik moeten maken van de opvang en bemiddelen waar dat mogelijk is', laat een woordvoerder weten.