Oud-pikeur ziet kansen voor met sluiting bedreigde drafbaan

Sfeerbeeld van de draverijen in het Stadspark Groningen (Foto: Machiel Akkerman/RTV Noord)

Het nieuws dat de drafbaan in Groningen dichtgaat, komt hard aan bij Roelof Maring uit Stad. Ondanks het feit dat de 69-jarige oud-pikeur met pensioen is, beheerst de drafsport nog steeds een groot deel van zijn leven. De sluiting van het complex houdt hem dan ook flink bezig.

Op de plek waar nu het gebouw van Gasunie staat stond vroeger het entrainement van Maring. 'Toen de Gasunie kwam moesten wij vertrekken. We kregen een nieuwe plek toegewezen aan de andere kant van de baan. Daar ben ik toen verder gegaan.'

Het moeten ontelbare trainings- en wedstrijdrondjes zijn geweest die Maring met zijn paarden aflegde op de baan in het Stadspark. 'Toen was de baan nog rechtsom en kwamen op zondagmiddagen duizenden mensen naar het peerdjerennen.'

Een draverij op de renbaan begin jaren '90 (Foto:Sjors Visscher, Groninger Archieven)



'De tribune zat altijd vol. Als je foto's uit die tijd ziet dan geloof je je ogen niet', weet Maring zich te herinneren.



Tijden veranderen

Tijdens zijn 45-jarige loopbaan als pikeur reeg Maring de zeges aan elkaar. In totaal stuurde hij zijn paarden 613 keer als eerste over de finish. Samen met de meer dan honderd overwinningen die de andere pikeurs die voor zijn stal reden in de wacht sleepten, komt het totaal op ruim zevenhonderd eerste plaatsen.

De drafsport kan prima bestaan naast de concerten en andere evenementen die op de drafbaan worden gehouden Roelof Maring - Oud-pikeur

Tijden veranderen, weet ook Maring. 'Er is veel minder publiek en het prijzengeld is te laag om toppaarden naar de koersen in Groningen te lokken. Toch heb ik het idee dat de baan open kan blijven. De mensen die er mee bezig zijn om het tij te keren waren goed bezig.'



'Jurybaan niet nodig'

Maring: 'De gemeente zegt dat de jurybaan, de asfaltweg aan de binnenkant, er slecht bij ligt en dat ie opgeknapt moet worden. Natuurlijk moet je de gaten in die baan herstellen, want er moeten geen ongelukken gebeuren met bezoekers van evenementen. Maar wat mij betreft heb je die jurybaan helemaal niet nodig voor de koersen, want alles wordt opgenomen met camera's.'

Volgens de oud-pikeur kan de drafsport prima bestaan naast de concerten en andere evenementen die op de drafbaan worden gehouden. 'Per seizoen is er zeven keer een koers. We kunnen het zo programmeren dat we toch samen het complex kunnen gebruiken.'

'Slaat in als een bom'

Bij Marcel Hauber in het Drentse Deurze staan zestig paarden op stal. Hij verwacht dat het aantal paardeneigenaren sterkt afneemt door de sluiting van de drafbaan. Daarnaast is hij bang dat z'n bedrijf met de gevolgen te maken krijgt.

'Het slaat in als een bom. Ook voor mijn zoon natuurlijk. Hij is zestien en de derde generatie. Als Groningen stopt is het funest voor de sport.'

De afgelopen jaren heeft Hauber de draf- en rensport zienderogen achteruit zien gaan. De koersen trekken veel minder publiek dan vroeger. En het prijzengeld is niet aantrekkelijk genoeg om de echte toppaarden in het Stadspark aan de start te krijgen.

Als Groningen stopt, is het funest voor de sport Maring

Een hapje, een drankje en een gokje

'De sport wordt nog weer smaller. Ik heb heel veel eigenaren hier uit de provincie Groningen en Drenthe. Voor die mensen is een koersdag op de drafbaan in Groningen een uitje. Die baan heeft zoveel naamsbekendheid en altijd goed voor een hapje, een drankje en een gokje.'

Hauber vindt het ook jammer dat alle inspanningen om de drafbaan weer uitstraling te geven voor niets zijn geweest. 'De mensen die aan het roer staan doen hun stinkende best om de baan weer goed op de kaart te krijgen.'

'De laatste jaren lukte het echt om de boel weer uit het slop te halen. Ik verbaas me er over dat de gemeente dit besluit heeft genomen.'



