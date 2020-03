Nieuwe opkoopregeling huizen bevingsgebied start volgende week

De Nationaal Coördinator Groningen begint volgende week maandag met een nieuwe ronde van de opkoopregeling voor huizen in het aardbevingsgebied. Voor de opkoopronde is dit jaar twintig miljoen euro beschikbaar.

Mensen kunnen zich vanaf 9 maart een maand lang aanmelden voor de regeling, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de woning bijvoorbeeld in de kern van het aardbevingsgebied staan en moet het huis minimaal een jaar te koop staan.

Huiseigenaren in bijzondere omstandigheden zoals ziekte of andere familieomstandigheden krijgen voorrang in de opkoopregeling. Dat geldt ook voor eigenaren van wie het huis het langst te koop staat.

In september tweede ronde

Dit jaar zijn er voor het eerst twee rondes van de opkoopregeling. In september volgt een tweede ronde. Voor beide opkooprondes is tien miljoen euro beschikbaar. In de afgelopen jaren was dat nog tien miljoen euro voor het gehele jaar. Dit jaar is dat verdubbeld.



