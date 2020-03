Voor hoeveel evenementen is er nog plek op de drafbaan in Stad?

Maar hoeveel evenementen zijn er op de drafbaan? En hoeveel evenementen mogen er nog bijkomen?

Grote festivals

In het Stadspark mag maximaal 112 dagen per kalenderjaar een evenement worden gehouden. Daarvan mag op maximaal twaalf dagen een 'geluid producerend' evenement plaatsvinden. Niet alle evenementen mogen zo groot zijn als het grootste festival in het Stadspark, het Bevrijdingsfestival.

Op de drafbaan mogen maximaal vijf evenementen van de grootte van het Bevrijdingsfestival plaatsvinden. Dat zijn evenementen met een geschat aantal bezoekers tot 75.000. Het Bevrijdingsfestival gaat daaroverheen en trekt zo'n 100.000 bezoekers, verdeeld over het gehele Stadspark.

Het Bevrijdingsfestival is ook het enige evenement dat valt in de categorie groot.

Overige festivals

Van de twaalf geluidsdagen per jaar mogen maximaal acht worden uitgetrokken voor een middelgroot muziekevenement. Het aantal bezoekers mag dan niet boven de 30.000 uitkomen.

Momenteel staan daar vijf van op de evenementenkalender voor 2020: Helden van Oranje (10.000 bezoekers), Kingsland (30.000 bezoekers), Green Day (onbekend aantal bezoekers), Stadspark Live (30.000 bezoekers) en Hullabaloo (30.000 bezoekers).

Daarnaast is er nog een categorie 'reguliere activiteiten'. Maximaal 8.000 bezoekers zijn op die evenementen welkom.

Op de evenementenkalender van de gemeente staat daarvan één op de planning. Op vrijdag 10 april start een etappe van de Healthy Aging Tour aan de Concourslaan in het Stadspark.

Vergunningen

In 2014 is het 'locatieprofiel' voor het Stadspark/de drafbaan vastgesteld en in 2016 geactualiseerd. Het Strategisch Evenementenbeleid waar dat in staat is een actualisatie van Feesten in Balans II, het vergunningsbeleid voor evenementen in de gemeente Groningen.

Niet meer, wel groter

Volgens de gemeente Groningen is het aantal evenementen op het Stadspark niet toegenomen in de afgelopen vijf jaar.

Wel zijn de evenementen toegenomen in omvang en concentreren ze zich meer op de drafbaan, in plaats van op de rest van het Stadspark. De bezoekersaantallen zijn hoger en de artiesten zijn groter in aanzien. Ook komen de bezoekers uit een groter gebied.

In totaal is er nog plek voor zes grote of middelgrote evenementen op het Stadspark.

Opbrengsten

Hoeveel geld het de gemeente oplevert kan moeilijk gezegd worden. Het is volgens de gemeente lastig vast te stellen hoeveel mensen er in Stad een hotel boeken vanwege een evenement of een hapje gaan eten in Groningen voor- of nadat ze naar een evenement gaan. De gemeente gaat er zelf vanuit dat het houden van grote evenementen op de drafbaan enkele miljoenen oplevert.

Zelf een evenement organiseren op het Stadspark en je verwacht zo'n 30.000 personen? Dit zijn de kosten, van alleen al het gebruik mogen maken van de drafbaan.

- Vergunning evenement meer dan 25.000 bezoekers € 3185,00

- Eén dag terrein € 535,40

- Per 2000 bezoekers € 374,78

- Gebruik tenten/podia klein € 267,70

- Gebruik tenten/podia groot € 535,40

De gemeente Groningen zet in op meer evenementen op de drafbaan, omdat de bezoekers volgens een woordvoerder uit veel verschillende landen komen. 'In het geval van Green Day met haar Hella Mega Tour: Op het vasteland van Europa zijn er slechts vijf optredens, waarvan dus een in Groningen', aldus een woordvoerder.

'Bezoekers komen uit vele landen, er is een run op hotelkamers en het zal een enorme spin-off op de stad hebben.'

Wethouder Inge Jonkman wil van de drafbaan in het Stadspark een evenemententerrein maken vergelijkbaar met het Goffertpark in Nijmegen.

Wanneer zijn er grote evenementen in het Stadpark?

- 26 april, 17.00 tot 01.00 uur: Helden van Oranje

Frans Duijts, Tino Martin, Snollebollekes en Snelle

- 27 april, 12.00 uur - 23.00 uur: Kingsland Groningen

oa. Afrojack, Bizzey, Blasterjaxx, Snelle, Ronnie Flex en Lil'Kleine

- 5 mei: Bevrijdingsfestival Groningen

oa. Di-rect, Roxeanne Hazes, Balthazar en Dennie Christian

- 14 juni, 17.30 - 23.00 uur: Hella Mega Tour

Amyl and The Sniffers en Green Day

- 20 juni, 12.00 - 00.00 uur: Stadspark Live

Bert Visscher, The Script, Kensington, Iggy Pop, Rag'n'Bone Man en Passenger

- 28 en 29 augustus: Hullabaloo

Onbekend wie daar optreden.

