'Drafsport en evenementen gaan niet meer samen'

Het faciliteren van de drafsport en het houden van evenementen op de drafbaan in Groningen is wat de gemeente betreft niet meer verenigbaar. 'We kunnen niet allebei blijven doen', zegt wethouder Inge Jongman (ChristenUnie).

De gemeente kondigde eerder aan geen geld te willen steken in het onderhoud van één van de banen op de drafbaan. De paardensport is gedwongen het Stadspark te verlaten.

Top-evenemententerrein

'Het Stadspark moet een top-evenemententerrein worden', stelt Jongman. 'Naast het Goffertpark in Nijmegen en een locatie in Den Haag is het Stadspark een plek waar evenementenorganisaties als Mojo en 4PM van zeggen: 'Hier willen we meer concerten gaan organiseren.''

'De faciliteiten die er voor de paardensport zijn, staan bij evenementen in de weg', stelt de wethouder. 'Het juryhuisje bijvoorbeeld, maar ook de sintelbaan is onhandig. Op die baan, waarop de wedstrijden gereden wordt, moeten bij evenementen rijplaten worden gelegd voor de hulpdiensten. Dat is niet praktisch.'

Minder mensen naar drafsport

Bovendien komen er steeds minder mensen op de drafsport af. 'In de jaren '60 liep de stad er voor uit. Tegenwoordig komen er gemiddeld 300 à 400 mensen. Het is niet meer wat het was. Dat is voor de mensen die in de paardensportwereld actief zijn heel jammer.'

Maar je moet realistisch zijn, vindt de wethouder. 'De muziekevenementen hebben ook een groot maatschappelijk belang, als je ziet hoeveel mensen erop af komen. Bovendien zou het erg veel geld kosten als we er nu in gaan investeren.'

Zelf geld neertellen?

Maar wat als de paardensportwereld zelf geld zou neertellen voor het benodigde onderhoud? Zou de paardensport dan mogen blijven?

Wat Jongman betreft niet. 'Ik snap dat de drafsport teleurgesteld is. Zij hebben er alles, hun stallen en de wedstrijdbaan. Maar het kan gewoon niet samen.'

Hoeveel evenementen?

Voor hoeveel evenementen de gemeente in de toekomst ruimte wil maken, zegt Jongman nog niet. 'In mei of juni brengen we onze ideeën voor de toekomst van de drafbaan naar buiten.'

Rond die tijd zijn de jaarlijks terugkerende festivals Kingsland en het Bevrijdingsfestival al achter de rug. In juni geeft Green Day een concert, een week later vindt voor de tweede keer Stadspark Live plaats.

Voor hoeveel evenementen er nog plek is op het Stadspark, onder de huidige regels, kun je hier lezen.

U2

Wat wethouder Jongman betreft mag daar in de komende jaren nog wel een artiest bij komen. 'Mijn persoonlijk belang speelt natuurlijk niet mee bij de keuze om meer in te zetten op evenementen', zegt ze, 'maar ik ben een enorme U2-fan. Het zal nog even duren, maar als die nog een keer naar het Stadspark zouden komen...'

