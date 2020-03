Tijdelijke Paddepoelsterbrug moet er eind 2021 liggen (update)

'De voorbereidende onderzoeken zijn in mei 2020 afgerond, waarna de keuze voor de locatie en het type brug met de omgeving en lokale bestuurders besproken kan worden', stelt de minister.

Bouw tijdelijke brug

'Daarna kan de bouw in 2021 starten', schrijft Van Nieuwenhuizen. Rijkswaterstaat geeft aan te onderzoeken of er nog eerder begonnen kan worden met de bouw van de fiets- en voetgangersbrug.

Geld voor omfietsroutes

Van Nieuwenhuizen stelt 350.000 euro beschikbaar om de omfietsroutes te verbeteren. 'De gemeenten Groningen en Westerkwartier hebben laten weten dat die routes niet berekend zijn op het huidige aantal fietsers. Zij gaan de routes in het najaar van 2020 aanpakken.'

Geen tijdelijke veerpont

Er komt definitief geen tijdelijke veerpont om fietsers en voetgangers over het Van Starkenborghkanaal te loodsen. 'Dat is in november geconstateerd in een gesprek met de gemeente en provincie Groningen', stelt Van Nieuwenhuizen.

Definitieve brug

Het blijft de vraag of er definitief een volwaardige brug terugkomt op de plek waar de Paddepoelsterbrug lag. 'Door Rijkswaterstaat wordt een netwerkanalyse en locatieonderzoek uitgevoerd', zegt de minister.

'Op basis van de uitkomsten daarvan en de wensen van de omgeving neem ik een besluit over het herstel van de verbinding', zegt Van Nieuwenhuizen. Over dat besluit licht de minister de Tweede Kamer in de zomer van 2020 in.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) laat op twitter weten blij te zijn dat de tijdelijke brug mogelijk eerder dan eind 2021 wordt aangelegd. Ook is hij blij dat er deze zomer een besluit valt over de definitieve terugkeer van de brug.

'Frustrerend'

GroenLinks-raadlid Benni Leemhuis uit Stad is een stuk voorzichtiger. 'Kortgezegd: Het is frustrerend traag hoe dit gaat als je je bedenkt dat de brug al in 2018 is aangevaren en de tijdelijke brug eind 2021 klaar is en we nu nog steeds niet weten of die brug definitief terugkomt.'

Toch heeft hij er wel vertrouwen in dat de omwonenden weer een Paddepoelsterbrug terugkrijgen. 'Als je ziet hoeveel mensen hiervoor strijden. Niet alleen de omwonenden, maar ook in de gemeenteraden, de provincie en in de Tweede Kamer. Dan denk ik dat de minister niet anders kan dan het besluit nemen dat de brug terugkomt.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van Benni Leemhuis.

Lees ook:

- Verkeerde muisklik brugwachter oorzaak aanvaring Paddepoelsterbrug