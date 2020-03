'Oudste huis' van onze provincie staat te koop

Weem is de Groningse benaming voor pastorie. Dit was het woonhuis van de pastoor, en later van de dominee, van de voormalige kerk van Eexta die tot de sloop in 1870 tegenover de weem stond.

Er zijn in Groningen een aantal wemen bewaard gebleven waaronder die in Warffum, die vrijwel net zo oud is. En in de stad Groningen staan een aantal woonhuizen die ook tussen 1250 1260 zijn gebouwd, maar het is lastig om ze exact te dateren.

Oudste dak van een woonhuis in Nederland

Bouwkundig onderzoek heeft een aantal jaren geleden uitgewezen dat de balken van het dak in Eexta zijn gemaakt van bomen die in 1252 zijn gekapt. De kapconstructie is nog steeds in de originele staat en is door Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangewezen als de oudst gedateerde dakconstructie van een woonhuis in Nederland.

'En het is nog steeds puntgaaf', zegt eigenaar Jan Loots. 'Het hout is zo hard dat je er geen spijker in kunt slaan.'



De houten balken (Foto:Reinder Smith/RTV Noord)

Huis voor een liefhebber

Jan Loots is zo'n twintig jaar eigenaar geweest van de weem en had in het achterste deel het kantoor van zijn bedrijf.

'Het bedrijf is verkocht en ik heb nog een mooi huis dat helemaal toekomstbestendig is en daarom gaat dit in de verkoop. Maar het is echt een huis voor een liefhebber. Mijn vrouw en ik hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat het in de zelfde staat bleef en dat moet de nieuwe eigenaar ook willen. Het is een uniek gebouw en daar moet je zuinig op zijn.'

Oudste huis van Nederland

Ondanks de leeftijd van zo'n 770 jaar is het niet het alleroudste huis in Nederland, dat staat in Deventer en stamt uit 1130.

De weem op een schilderij (Foto:Reinder Smith/RTV Noord)

In Amsterdam stamt het oudste huis pas uit 1485. Maar veel huizen van deze ouderdom zijn er niet meer in Nederland en dit huis is nog voor een flinke deel, van kelder tot zolder, in de originele staat.

Net geen miljoen

Behalve een monumentaal huis krijgt de koper ook een terrein van driekwart hectare met daarin stinzeplanten en oude bomen en daaromheen een gracht met ophaalbrug. Het pand staat al een aantal maanden te koop en de prijs is onlangs fors verlaagd tot 'slechts' 999.999 euro.