Lopend Vuur: De plastic boodschappentassen mogen wel helemaal in de ban

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Stientje van Veldhoven dat door de maatregel 80 procent minder plastic tassen worden verstrekt.

In 2018 werden zo'n 600 miljoen plastic tassen verstrekt. Dat komt neer op ongeveer 35 per Nederlander. In de jaren daarvoor lag dat aantal veel hoger. In 2015 werden de tassen voor het laatst gratis weggegeven.

Toch gratis

Bij het boodschappen doen in de supermarkt neemt momenteel 94 procent van de Nederlanders een eigen tas mee. Bij de bakker en de slager is dat 91 procent. Naar de markt neemt twee derde van de consumenten een eigen tas mee. Bij afhaalhorecazaken ligt dat nog wel anders: daar neemt 38 procent een eigen tas mee.

Uit het onderzoek blijkt dat 85 procent het verkopers niet kwalijk neemt als ze geld vragen voor een plastic tas. Overigens zegt 16 procent van de ondervraagde ondernemers zich niet altijd aan de regels te houden en toch een gratis tas mee te geven.

Ons Lopend Vuur

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Ik neem in deze tijd zelf maatregelen om niet ziek te worden

Dat was ons Lopend Vuur van maandag. Van de 4.366 stemmers was bijna 69 procent het hier mee eens, 31 procent was het er mee oneens.