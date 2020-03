Deze dag: De geboorte van megawijk Meerstad

'Een nieuwe wijk tussen Stad en Ommeland'. We gaan terug naar deze dag in de geschiedenis, 7 maart 2001, de dag dat de plannen voor Meerstad Groningen werden gepresenteerd.

Vol trots staan vertegenwoordigers van de gemeenten Groningen, Slochteren en de provincie zij aan zij. Hun gezamenlijke plan voor een 'megawijk' aan de oostkant van de stad moet het woningaanbod in deze regio in één klap een stuk groter maken.

Met ruim 9000 woningen en 600 hectare aan waterpartijen mag de wijk met recht een 'megawijk' worden genoemd. In totaal is 25 jaar uitgetrokken voor de aanleg. De eerste schop gaat in 2006 in de grond en de eerste woningen zijn in 2010 gereed. Althans dat is dan het plan.

Anderhalf jaar na de presentatie wordt bekend dat er een tekort van 200 miljoen euro is op het totale kostenplaatje van 2,5 miljard.

Desondanks gaan de voorbereidingen onverminderd door. In 2005 stemmen Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen in met de realisatie van Meerstad. Met een vertraging van een half jaar gaat op 11 september 2008 de schop de grond in voor de eerste woningen.

Het is voorlopig een van de laatste Meerstad-momenten waarvoor de champagne uit de koelkast wordt getrokken. De crisis legt een sluier over de positieve verwachtingen van de nieuwe wijk.

Toenmalig wethouder Frank de Vries maakt eind 2011 bekend dat Meerstad 60 miljoen euro verlies lijdt. De gemeente Groningen hoest hiervan 40 miljoen op, de overige 20 miljoen wordt op tafel gelegd door de gemeente Slochteren en de provincie Groningen.

Om nieuwe verrassingen te voorkomen, wordt besloten 2500 minder woningen te bouwen dan gepland. Ook vult de gemeente Groningen het 'voor het geval dat'-potje voor onvoorziene tegenvallers aan met dik 50 miljoen.

De hernieuwde strategie is succesvol en met de aantrekkende economie als rugwind worden er steeds meer woningen uit de grond ten oosten van Groningen gestampt. Inmiddels wonen er meer dan 1000 mensen in Meerstad.

De wijk is daarmee een wezenlijk onderdeel van Stad geworden. Het verleden ver achter zich latend.