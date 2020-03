Politieactie van vorige week levert drie Kalasjnikovs en andere wapens op

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om Kalasjnikov-geweren, vuistvuurwapens, munitie van zware kalibers, kruit, springstoffen, zuren, kapmessen, honkbalknuppels en een zwaar explosief. Daarnaast zijn kilo's synthetische drugs gevonden.

Grootschalig onderzoek

In totaal zijn 17 locaties in Noord-Nederland onderzocht. In Drachten werd een 43-jarige man uit Marum bij zijn aanhouding in zijn been geschoten. Ook een Stadjer is aangehouden. De in totaal tien verdachten zitten nog 14 dagen vast in beperking. dat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Liquidaties

Wat precies in welke woning of welk bedrijfspand gevonden is, wil het OM niet zeggen. 'We zijn blij dat deze wapens van de straat zijn. Het gaat om wapens die vaak gebruikt worden bij liquidaties', laat woordvoerder Bart Olmer van het OM weten.

Een auto bevatte twee Kalasjnikovs, twee pistolen en drie kilo amfetamine (speed). In één van de doorzochte panden lagen lege verpakkingen van handgranaten. Bij de aanhouding waarbij geschoten is zijn twee automatische wapens aangetroffen, waaronder een Kalasjnikov.

Munitie verstopt in het plafond

Defensie zocht mee met de politie naar wapens en drugs. Het speciale team vond in een plafond een zak munitie en in de tuin van een van de verdachten werd een ingegraven ton ontdekt. Ook was er een verborgen ruimte met wapens. 'Met het blote oog was dit niet waarneembaar, maar wel grijp- en gebruiksklaar', zegt de officier van justitie.

Ook computers, telefoons, valse identiteitspapieren en administratie zijn meegenomen voor verder onderzoek. De aangehouden personen worden verdacht van wapenhandel, drugshandel, fraude en geweldsdelicten.

Lees ook:

- Vuurwapens en drugs gevonden bij invallen, neergeschoten man is Marumer (43)

- Politie valt zeventien panden in Noorden binnen: tien arrestaties