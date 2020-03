'Kans zeer groot dat FC Groningen in beroep gaat tegen vuurwerkstraf'

'Het is heel teleurstellend', begint Gudde. 'De kans is zeer groot dat we in beroep gaan tegen deze straf. Ik vind dat we een hoop gedaan hebben om dit te voorkomen en er worden op deze manier onschuldigen gestraft.'

FC Groningen krijgt een straf van de KNVB, omdat er in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax vuurwerk is afgestoken vanuit Vak F. Tevens is er tijdens de wedstrijd vuurwerk op het veld gegooid, waardoor het spel enkele minuten stillag.

De onafhankelijk aanklager wil dat FC Groningen een boete betaalt van 17.500 euro en tijdens de Derby van het Noorden moet Vak F leeg blijven. In de thuiswedstrijd tegen FC Twente bleef dat vak ook al leeg. Toen ging FC Groningen wel akkoord met het schikkingsvoorstel.

'Honderdduizend euro boete'

Gudde baalt enorm van de hele situatie. 'We moeten niet vergeten waarom we deze discussie hebben. Mensen blijven maar vuurwerk afsteken, terwijl ze weten welke straf ons elke keer boven het hoofd hangt. We hebben, deze straf dan meegerekend, de afgelopen tweeënhalf jaar voor zo'n honderdduizend euro aan boetes betaald.'

'Vuurwerk zorgt voor onveilige situaties', vervolgt Gudde. 'Of je het nu eens bent met de straffen of niet, vuurwerk afsteken mag gewoon niet. De kans is dat we een zwaardere straf krijgen als we in beroep gaan, maar ik vind dat wij als club nu voldoende hebben gedaan om dit te voorkomen.'

Mocht FC Groningen daadwerkelijk in beroep gaan, dan moet de club dat voor komende maandag laten weten aan de KNVB.

