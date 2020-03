Homostichting en Oldambt voor de rechter om parkeerproblemen bij 'seksbos'

De stichting heeft daarom de gemeente Oldambt voor de rechter gedaagd. Dinsdag troffen de partijen elkaar in de rechtbank.

Dat bij de stichting het gevoel leeft dat de gemeente het op haar gemund heeft, bleek wel uit de woorden van voorzitter Anthony Mathijsen: 'De gemeente loont homofobie, dat gestuurd wordt vanuit een hetero-gedachtegang.'

Seksbos



Vooral Emergobos tussen Oude Pekela en Meeden zorgt voor ergernis, zowel bij de stichting als omwonenden.

Beide partijen staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar. De omwonenden noemen het bos steevast 'het seksbos' en hekelen de overlast die zij ervaren, de sekszoekende mannen vinden dat maar onzin. De stichting deed eerder aangifte van discriminatie tegen meerdere inwoners.

Parkeren moeilijker geworden

Terug naar de parkeerproblemen. Het parkeren bij het Emergobos is in de loop der jaren steeds moeilijker geworden. Jarenlang kende het bos twee parkeerplaatsen.

De grootste van die twee is jaren geleden weggehaald. Of, zoals de gemeente Oldambt zegt, 'teruggegeven aan de natuur'.

'Ze zijn tegen ons'

Wat overbleef was de andere parkeerplaats, maar ook daar zijn maatregelen genomen. Eerst is de slagboom verplaatst, waardoor het grotere parkeerterrein voor de auto onbereikbaar is geworden.

Vervolgens zijn ook paaltjes langs de weg geplaatst, waardoor parkeren in de berm op die plek onmogelijk is geworden. 'Zij hebben dit besloten omdat ze tegen ons zijn', zegt Mathijsen.

Meer privacy

Het verplaatsen of verwijderen van de slagboom heeft Mathijsens voorkeur en dat is niet alleen omdat dat voor meer parkeergelegenheid zorgt.

'Ook voor ons privé is het fijner om verder het bos in te kunnen rijden. Dan zien mensen langs de doorgaande weg ook niet wie er uitstapt', stelt de voorzitter.

Afvaldumpingen

De maatregelen zijn niet genomen om de sekszoekende mannen te treiteren, vertelt de gemeente Oldambt tijdens de rechtszaak:

'Op de parkeerplaats is vaak afval gedumpt. Dat komt onder andere omdat het een afgelegen plek is. Om dit tegen te gaan, zijn maatregelen genomen. Die treffen iedereen, of je daar nou komt om te vissen of voor de homo-ontmoetingsplaats. Dit heeft absoluut, echt absoluut niks te maken met wat meneer Mathijsen zegt.'





Bij het Emergobos spelen al langer problemen. Buurtbewoners hekelen de rondrijdende mannen die zo nu en dan ook in het zicht seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Bij het Emergobos spelen al langer problemen. Buurtbewoners hekelen de rondrijdende mannen die zo nu en dan ook in het zicht seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Om te komen tot een oplossing voor alle betrokken partijen, zijn veel gesprekken gevoerd. Maar het is een moeilijk dossier. Het betreft de inwoners van Pekela, de grond is van de gemeente Oldambt en Staatsbosbeheer is eigenaar van het Emergobos. Daarbij heeft het dossier te maken met Stichting Keelbos, die zich van geen kwaad bewust is bij haar vorm van recreëren.

Wat nu?

De homostichting en Oldambt hebben dinsdagmiddag hun zegje gedaan. De grote vraag: is Stichting Keelbos belanghebbende in de verkeersbesluiten die zijn genomen of heeft de stichting dezelfde rechten als een visser, een wandelaar of iemand die met zijn paard door het bos rijdt?

Als de stichting door de rechter niet wordt aangemerkt als belanghebbende, kan de stichting fluiten naar extra parkeerplaatsen. Mocht de stichting wél gezien worden als belanghebbende, dan heeft zij inspraak op de besluiten die zijn genomen.

De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

