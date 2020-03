Groninger huisartsen merken nog weinig van drukte door coronavirus

'Drukte door het coronavirus? Af en toe krijgen we een vraag van een bezorgde patiënt, maar die gaat mee in de dagelijkse bulk. Eigenlijk leeft het in het Westerkwartier niet zo', constateert Paul Rademaker, huisarts in Grijpskerk.

Rademaker is ook voorzitter van de Huisartsen Kring Groningen, die dinsdag een regulier overleg heeft. 'Corona staat niet op de agenda. Ik verwacht dat we het er wel over gaan hebben, maar het is zeker niet zo dat het onderwerp de vergadering domineert', vermoedt Rademaker.

Telefoontjes

Ook bij de centrale doktersdienst van het Martini Ziekenhuis staat de telefoon nog niet roodgloeiend, zegt woordvoerder Marian Blaauw. 'Dagelijks komen er enkele telefoontjes van bezorgde mensen binnen na 17.00 uur, als de dokterspraktijken dicht zijn. Maar momenteel is het niet opvallend druk.'

Blaauw: 'Dat moet ook niet, want we willen voorkomen dat de lijnen overbelast raken door telefoontjes van mensen die niet ziek zijn. Voor informatie verwijzen we daarom naar de websites van het RIVM en de GGD.'

Voorzorgsmaatregelen

Net als andere (gezondheids-)instanties heeft ook de doktersdienst voorzorgsmaatregelen genomen, vertelt Blaauw: 'We proberen wat extra voorraden aan te leggen, zoals schorten, handschoenen, mondkapjes, brillen en zeep. Op dit moment hebben we voldoende, maar als het 'losgaat' - dus als er echt besmette patiënten binnen worden gebracht - verwachten wij dat ook wij last krijgen van landelijke schaarste.'

Veel van onze medewerkers hebben alleen telefonisch contact, dus dan zijn extra maatregelen niet nodig Marian Blaauw - Communicatieadviseur Doktersdienst Groningen

'Verder zijn we zeer alert op hygiëne', gaat Blaauw verder. 'Veel van onze medewerkers hebben alleen telefonisch contact, dus dan zijn extra maatregelen niet nodig. En waar ze wel nodig zijn, weten onze zorgmedewerkers wat ze moeten doen. Daarvoor zijn ze opgeleid.'

'Niet zomaar langskomen'

En wat als er iemand zich meldt die mogelijk met het gevreesde virus is besmet? Blaauw: 'Niet zomaar langskomen in zo'n geval, maar bellen. Als het nodig is, sturen we een arts langs.'

