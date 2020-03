Gevaarlijke gasleiding frustreert bewoners Woonschepenhaven nog altijd

In de Woonschepenhaven oogt het vrij vredig. In de stadshaven waar het Eemskanaal en Winschoterdiep samenkomen, klotst het water tegen vele tientallen woonboten aan. Maar van rust is bij veel bootbewoners weinig sprake.

Een aantal jaren geleden is de Woonschepenhaven gerenoveerd, een ingreep waar de gemeente Groningen zes miljoen euro voor uittrok. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Sindsdien zijn er onafgebroken problemen met de gasleiding.

Gasdruk

Nadine Pichler, die met haar man en vier kinderen op één van de boten woont, raakt er niet over uitgesproken. 'Door de problemen met de gasleiding is er te weinig gasdruk, waardoor de cv-ketel storing krijgt. Als ik bijvoorbeeld aan het koken ben en er tegelijkertijd iemand doucht, vliegt het gasstel uit. Maar als degene die doucht klaar is, gaat het gas weer lopen.'

En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Pichler en haar gezin zorgen er inmiddels voor dat niemand onder de douche staat als er gekookt wordt, maar dat doet de problemen niet verdwijnen. Tussentijds werd wel een nieuwe cv-ketel in de woonboot geïnstalleerd, maar ook die ingreep was tevergeefs. Ze trok bij de gemeente aan de bel voor een permanente oplossing.

'Die stapelde onderzoek op onderzoek, maar uit elk onderzoek werd dezelfde conclusie getrokken: de diameter van de gasleiding is te klein, waardoor er een nieuwe gasleiding moet komen.' Maar tot op de dag van vandaag heeft nog altijd niemand zich bemoeid met het vervangen van de gasleiding.

Ombudsman

Karel Hofman, die ook in één van de woonboten in de haven woont, beaamt het probleem van Pichler. Hij heeft last van hetzelfde euvel.

'Hoe de aannemer het destijds heeft berekend met de leidingen weet ik niet, maar het volstaat niet voor wat de huishoudens hier nodig hebben. Ik heb de situatie inmiddels bij de Ombudsman neergelegd.'

Karel Hofman en Nadine Pichler, twee bewoners van de Woonschepenhaven (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Oplossing

'We hebben zwart op wit staan dat het vervangen van de leiding nodig is, maar dit wordt steeds uitgesteld omdat volgens de gemeente andere onderzoeken nodig zijn', verzucht Pichler. In haar ogen is er maar één oplossing: 'De gasleiding vervangen, zodat de gasdruk wordt verhoogd en wij niet met dit probleem zitten. Een normale woning heeft ook een beveiligingsklep voor het gas, maar ook die is niet bij ons geplaatst.'

Als het aan Pichler ligt, vindt de ingreep nog liever gisteren dan vandaag plaats. 'Maar ik hoor momenteel niets meer van de gemeente. Onder meer de steigerplaten moeten worden worden verwijderd om bij de gasleiding te kunnen, maar dat is in principe mijn probleem niet, want wij moeten hier veilig kunnen wonen. Als het mijn gasleiding was geweest, had ik er direct werk van gemaakt. Maar ik mag er niet aan komen.'

'Mijn woning kan door deze situatie vol gas lopen en als ik er niet op let, kan de boel zo ontploffen. Ik hoop dat er gauw een oplossing komt.'

Verder onderzoek

Bij de gemeente Groningen is het probleem bekend, laat een woordvoerder weten. 'Komende week doen we hier verder onderzoek naar.'

