103-jarige is verwikkeld in 'eindsprint': 'Ik ben altijd actief geweest'

'Je moet actief blijven, want anders ga je heel snel achteruit.' Het is de belangrijkste tip van Aaltje Vos-Groenhagen uit Delfzijl, die vandaag haar 103-jarige verjaardag viert.

De jarige jet werd geboren in Termunten en woonde 88 jaar in Borgsweer. Tegenwoordig woont ze in woonzorgcentrum Van Julsingha in Delfzijl.

Handwerk

'Ik ben altijd actief geweest. Ik doe hier aan bijna alle activiteiten mee, maar handwerk is mijn favoriet. Daar staat het', wijst ze op het resultaat van al die huisvlijt: een pop, een beer, een clown. 'En ik heb ook een paar tafellakens geborduurd en een tas gemaakt.'

Aaltje Vos-Groenhagen was getrouwd met Geert Vos en heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Burgemeester

Dinsdagochtend kwam het deel van de familie dat in de buurt woont al een gebakje halen en 's middags kreeg ze ook burgemeester Gerard Beukema op de koffie. Voor de vierde keer op rij.

'Ik krijg routine, maar het is elk jaar weer een feest. Het is leuk om met haar te praten over Borgsweer', vertelt Beukema.

Eindsprint

Vos-Groenhagen is één van de zes honderdplussers in zijn gemeente. 'Maar niet iedereen is zo fit als mevrouw. Ze ligt trouwens niet op kop. De oudsten zijn 104 en 105, dus ze zijn bezig met een aardige eindsprint', grapt de burgemeester.

Mevrouw Vos-Groenhagen hoort het glimlachend aan. Vandaag is ze het stralende middelpunt en zondag opnieuw. 'Dan komt er nog héél veel bezoek, overal weg.'

Ze verheugt zich erop. Voor feestjes ben je nooit te oud.