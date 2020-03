Leden Vindicat blijven wintersporten in Noord-Italië ondanks verscherpt reisadvies

De 900 Vindicat-leden die genieten van een skivakantie in het Italiaanse Sestriere, maken nog geen aanstalten om terug naar Groningen te gaan. Ook niet nadat dinsdagavond het reisadvies naar Noord-Italië werd aangescherpt vanwege het coronavirus.

Volgens rector Floris Hamann van Vindicat is in Sestriere, dat dicht bij de Franse grens ligt, weinig te merken van de hectiek rondom het virus. 'Wij hebben dagelijks contact met het GGD, RIVM en Buitenlandse Zaken. Pas als zij ons melden dat de situatie onveilig wordt, vertrekken we', legt hij uit.

Brief GGD

De Vindicat-leden streken afgelopen zaterdag neer in het skigebied. Komende zaterdag maken ze weer rechtsomkeert naar Groningen, om zondag weer thuis te arriveren. Eenmaal thuis kunnen de studenten een brief in de brievenbus verwachten van de GGD. Daarin staan instructies om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

Kleurcode Oranje?

Voor de Noord-Italiaanse regio's Aosta-vallei, Piemont, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurie geldt nu kleurcode oranje, zoals op onderstaand kaartje te zien is. Sestriere, waar de Vindicat-leden genieten van een skivakantie, ligt in Noordwest-Italië en is met een zwarte cirkel gemarkeerd. Op verzoek van het RIVM worden alle niet-noodzakelijk reizen naar deze gebieden afgeraden, ter voorkoming van verdere besmettingen in Nederland. In de meeste gebieden in Noord-Italië heeft de lokale overheid ook al maatregelen genomen. Zo zijn bijvoorbeeld musea gesloten. (Foto: RIVM)

Paraat voor vertrek

Mocht het toch zo zijn dat de Nederlandse autoriteiten de Vindicat-leden verzoeken om het gebied te verlaten, dan is daar volgens Hamann al volledig rekening mee gehouden.

'Dan staat alles paraat en zijn we binnen een dag terug. Maar daar is nu, ondanks het aangescherpte reisadvies, geen sprake van. Vanaf woensdag bekijken we de situatie per dagdeel opnieuw.'

