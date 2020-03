Groningse keeper wordt held van Amsterdam na 'Louis van Gaaltje': 'Gekkenhuis!'

Geboren Stadjer Daan Reiziger (18) vertolkte dinsdag een heldenrol in de Youth League, de jeugdvariant van de Champions League. De keeper van Ajax pakte tegen Atletico Madrid drie strafschoppen, en benutte zelf de beslissende.

Daarmee bezorgde hij zijn teamgenoten van Ajax Onder-19 een plek in de kwartfinale van het toernooi.

Zijn coach, oud-international John Heitinga, deed een 'Louis van Gaaltje': Reiziger begon op de bank en werd vlak voor de strafschoppenserie ingebracht voor Calvin Raatsie. Het deed denken aan de kwartfinale van het WK 2014, toen Van Gaal Tim Krul inbracht voor Jasper Cillessen.

'Tja, één groot gekkenhuis! De trainer zei in de tachtigste minuut: maak je scherp. Dus toen begon ik mezelf scherp te maken. In de rust had ik met de videoanalist nog gekeken naar hoe zij de penalty's zouden schieten.'

'En dan schiet ik 'm goed in'

Dat Reiziger zelf de beslissende zesde strafschop binnenschoot, was vooraf niet afgesproken: 'Ik dacht dat hij (Devyne Rensch, red.) de vijfde was, dus ik dacht dat ik 'm nu mocht nemen. Uiteindelijk zei de trainer dat ik 'm mocht nemen. Dus ik pak de bal, zeg tegen de scheids: ik neem 'm . Ik leg 'm neer, ben in één keer achteruit gelopen en zonder te stoppen ben ik gelijk doorgelopen. En dan schiet ik 'm goed in.'

Raatsie, de keeper die moest wijken voor de Groninger, keek met bewondering naar zijn concurrent: 'Hij is natuurlijk de grote held. We feliciteerden hem allemaal, dus dat was mooi.'

Tweelingbroer

Reizger vertrok in 2016 van de jeugdopleiding van FC Groningen naar Amsterdam. Zijn tweelingbroer Joris is middenvelder van FC Groningen Onder-19. Beide voetballers begonnen bij Be Quick 1887 uit Haren.