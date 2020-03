Onderzoek naar brand cruiseschip Eemshaven loopt dood

Een Duitser, die eerder op het schip werkte, werd verdacht in deze zaak. De man, die in de buurt van Leipzig woont, is zowel door de Nederlandse als de Duitse politie verhoord. Maar er is onvoldoende bewijs tegen hem, zegt een woordvoerder van het OM.

Testvaart

De brand op de AIDAnova brak uit in de nacht van 24 oktober 2018, toen het schip in de Eemshaven lag. Het schip was kort daarvoor afgeleverd door de Meyer Werft in Papenburg en moest nog aan zijn testvaart beginnen. Vrijwel direct rees het vermoeden dat de brand was aangestoken.

Omdat er verder geen andere verdachten in beeld zijn, sluit het OM het dossier.

