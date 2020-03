Boer plaatst automaat met eigen zuivelproducten

Op hun zuivelboerderij in Blijham staat sinds kort een machine met zelfgemaakte zuivelproducten.

'Alles maken we zelf. Onderin zit de chocoladevla. We hebben ook vanillevla, yoghurt met vruchten en gewoon naturel, en volle melk. Karnemelk die ook echt gekarnd is, boter. Dat zijn vriendjes van elkaar: als je karnemelk maakt, krijg je ook boter', legt Tielemans uit.

'Verder hebben we nog kwark, die we op de authentieke manier maken. De eieren komen bij een collega vandaan. Ook de kaas maken we niet zelf.'

Webshop

Vorig jaar is de familie Tielemans begonnen met het maken van eigen zuivel. Die producten waren tot nu toe alleen via een webshop te bestellen.

'Maar er zijn ook mensen die een kleine hoeveelheid willen, of die de producten zelf willen afhalen bij de boerderij. Voor hen hebben we nu deze automaat aangeschaft', vertelt de boer.

Trots

Winst wordt er niet gemaakt. 'Als je weet hoeveel tijd we erin steken, kunnen we beter bij de Albert Heijn achter de kassa zitten. Het is vooral ook trots zijn op je eigen product en iets moois willen maken. Maar ik hoop wel dat het ooit winst kan gaan maken', zegt Tielemans.

Volgens de boer weten zijn vaste klanten de automaat al wel te vinden. 'Het is makkelijk dat mensen nu kunnen komen op elk moment dat ze willen. Ze vinden het ook mooi om bij de boerderij te halen. En verser kan niet.'

Alleen met pin

Op zondag is de automaat echter dicht, en betalen kan alleen contactloos met de pinpas. 'De inbraakgevoeligheid wilden we niet te groot maken. Dus cash betalen hebben we eruit laten halen.'

