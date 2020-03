Willeke Alberti's zoektocht naar songfestivaljurk uit 1994 wordt opgelost door Stadjer

Willeke Alberti kan haar geluk niet op. De zangeres zocht al enige tijd naar de jurk waarin ze had opgetreden op het Songfestival in 1994. Ze had de jurk weggegeven aan een goed doel, maar wilde 'm graag terug. En dat lukt, met dank aan een Stadjer.

In de Ierse hoofdstad Dublin verscheen Alberti 26 jaar geleden namens Nederland op het podium in een zwartfluwelen jurk, waarin ze Waar is de zon zong. Hoewel ze die editie van het Songfestival bijna onderaan eindigde, weet ze over de jurk nog één en ander te vertellen.

'Te meisjesachtig'

'Omdat het Eurovisiesongfestival plaatsvond op Koninginnedag, zou ik die avond in een oranje jurk optreden. Maar bij nader inzien vond ik die een beetje te meisjesachtig. Ik was toen 49 en vond die jurk niet bij me passen. Toen heb ik ontwerper Paul Schulten, zonder het verder iemand te vertellen, een zwartfluwelen jurk laten maken', weet ze zich nog te herinneren.

In die jurk stond Alberti tot ieders verbazing op de bühne, maar na afloop van het Songfestival belandde het kledingstuk bij de zangeres op zolder. 'Toen ik later een keer werd benaderd of ik nog iets voor een veiling van een goed doel had liggen, haalde ik die jurk weer van zolder. Ik was toen bovendien iets voller, dus paste de jurk toch niet meer.'

Bekijk hier het optreden van Willeke Alberti terug tijdens het Eurovisiesongfestival in 1994



Rommel of Rijkdom

Het was Marcel Hovingh die de jurk uiteindelijk op de kop wist te tikken. 'We keken naar het televisieprogramma Rommel of Rijkdom, toen mijn vrouw de jurk in de smiezen kreeg. Ze vond de jurk erg mooi', vertelt de Stadjer. Zonder dat zijn vrouw ervan af wist, bood hij op de jurk.

Al snel legde Hovingh zich erbij neer dat de jurk aan zijn neus voorbijging. 'Ik werd al snel een keer of acht overboden, dus ik heb er niet meer naar omgekeken', vertelt hij. Totdat de Stadjer een paar dagen later gebeld werd of-ie de jurk nog wilde, omdat alle hogere biedingen niet serieus waren. Daar reageerde hij bevestigend op. 'Een man een man, een woord een woord hè', zegt hij lachend.

'Ik heb er toen 1300 à 1400 gulden voor moeten betalen', meent Hovingh zich te herinneren. Zijn vrouw heeft de jurk daarna één keer aan gehad. 'Daarna is er een hoes om de jurk heen gegaan en in de kast gehangen als aandenken. Inmiddels hebben we een dochter van twintig jaar, die de jurk ook een paar keer aan heeft gehad.'

Willeke Alberti in de zwartfluwelen jurk, die Marcel Hovingh nu in bezit heeft (Foto: ANP)



Oproep

Omdat Nederland dit jaar gastheer van het Songfestival is, kreeg onder anderen Alberti een uitnodiging om erbij te zijn als het evenement in mei plaatsvindt in Ahoy. Het leek haar leuk om de jurk van haar Songfestival-optreden in 1994 weer aan te trekken. 'Ik ben weer iets slanker, dus ik denk dat ik de jurk wel weer pas. Maar ik had die dus niet meer in bezit', legt Alberti uit.

Daarom deed de 75-jarige zangeres in het Radio 5-programma Volgspot een oproep of degene die de jurk destijds kocht zich zou willen melden. En dat bericht kwam ook Hovingh ter ore. De twee hebben, tot grote blijdschap van Alberti, inmiddels contact met elkaar gehad na de radio-uitzending.

Prijs

'Ik hoef er niet financieel niet beter van te worden', zegt Hovingh, die de jurk eventueel wel weer aan Alberti wil verkopen voor dezelfde prijs als waar hij de japon toentertijd voor aanschafte. De dag waarop hij de jurk aan haar overhandigt, moet nog worden bepaald. En dat is met Alberti's drukke agenda nog een heel karwei.

'Maar ik hoop dat het zo snel mogelijk lukt', zegt Alberti. 'Ik ben hem in ieder geval enorm dankbaar dat hij zich heeft gemeld.'