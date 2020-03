Eerste twee coronapatiënten in Groningen (update)

De 21-jarige studente is in de week van 20 tot 29 februari in Noord-Italië geweest. Zij is getest vanwege passende ziekteverschijnselen. Volgens de GGD is de vrouw niet lid van studentenvereniging Vindicat. Onduidelijk is nog wat ze studeert.

Van de 62-jarige vrouw uit Nieuwe Pekela is de besmettingsbron nog niet bekend. De GGD probeert deze op te sporen.

GGD: relatief goed

Volgens de GGD gaat het relatief goed met beide vrouwen. Ze liggen niet aan de beademing.

De dienst wil niet kwijt of de patiënten in het ziekenhuis liggen of thuis zitten in quarantaine.



Contactonderzoek

De GGD onderzoekt met wie beide patiënten contact hebben gehad in de tijd dat zij besmettelijk waren. Zij worden door de GGD benaderd en krijgen instructies over wat zij moeten doen.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.

Door deze maatregelen proberen de instanties de kans te verkleinen dat de ziekte zich in Groningen verder kan verspreiden.

Vijf Nederlanders overleden

Landelijk zijn nu 503 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Vijf mensen zijn overleden.

Met de twee Groningse besmettingen heerst het coronavirus nu in alle provincies.

Pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de uitbraak van het nieuwe coronavirus woensdag bestempeld als een pandemie, een wereldwijde epidemie.

Corona, COVID-19 of SARS-CoV-2?

Er komen veel benamingen voorbij als het gaat over het coronavirus. De benaming van de ziekte is officieel COVID-19 en wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Dat is een vorm van coronavirus. Coronavirus is de verzameling van verschillende virussen. Het SARS-virus van 2003 was ook een coronavirus. Voor het gemak wordt zowel het huidige virus als de ziekte corona genoemd.

Vragen?

Actuele informatie en vragen & antwoorden over het coronavirus zijn te vinden op de website van het RIVM.

De overheid heeft bovendien een speciaal telefoonnummer geopend voor vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Aan het bericht is nieuwe informatie van de GGD toegevoegd.

